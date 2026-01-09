تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
جدول مباريات اليوم السبت 10 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 10 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 10 يناير 2026، حيث تستمر مواجهات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا وفيه يلعب المنتخب الجزائري أمام نيجيريا، ومصر تواجه كوت ديفوار.

وفي كأس الرابطة الإنجليزية يلعب مانشستر سيتي مع إكستر سيتي وتشيلسي مع أستون فيلا وتشارلتون أثلتيك مع تشيلسي لحساب دور الـ64.

وفي الدوري الإيطالي تنطلق مواجهات الجولة 20 وفيها يلعب روما مع ساسوولو في أبرز المباريات.

وتستمر مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي بمواجهات قوية أبرزها ستجمع بين الأخدود والأهلي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 10 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 10 يناير 2026 "10-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
نيوم - الفتح17:00 السعودية، 18:00 الإماراتثمانيةخالد المديفر
الرياض - الفيحاء18:00 السعودية، 19:00 الإماراتثمانيةسعد يحيى
الأخدود - الأهلي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةراشد الدوسري

كأس أمم إفريقيا - دور ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
الجزائر - نيجيريا17:00 المغرب، 18:00 مصرbeIN SPORTS Max 1حفيظ دراجي
مصر - كوت ديفوار20:00 المغرب، 21:00 مصرbeIN SPORTS Max 1علي محمد علي

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كومو - بولونيا 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
أودينيزي - بيزا 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
روما - ساسوولو 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
أتالانتا - تورينو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

كأس الرابطة الإنجليزية - دور الـ64

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
وولفرهامتبون - شروسبري تاون 15:15 السعودية، 16:15 الإماراتTOD
إيفرتون - سندرلاند 15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 2
ماكليسفيلد - كريستال بالاس 15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 4
مانشستر سيتي - إكستر سيتي 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 1
شيفيلد وينزداي - برينتفورد 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتTOD
فولهام - ميدلزبوه 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 7
نيوكاسل - بورنموث 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 2
توتنهام - أستون فيلا 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 1
تشارلتون أثلتيك - تشيلسي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ريال أوفييدو - ريال بيتيس 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 3
فياريال - ديبورتيفو ألافيس 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 3
جيرونا - أوساسونا 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 3
فالنسيا - إلتشي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3

الدوري الألماني - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فرايبورج - هامبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
هايدنهايم - كولن 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
سانت باولي - لايبزيج 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
أونيون برلين - ماينز 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
فيردر بريمن - هوفنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
باير ليفركوزن - شتوتجارت20:30 السعودية، 21:30 الإماراتشاهد

كأس عاصمة مصر - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
وادي دجلة - بيراميدز16:00 مصر، 17:00 السعوديةON Sport
فاركو - الأهلي16:00 مصر، 17:00 السعوديةON Sport
كهرباء الإسماعيلية - المصري19:00 مصر، 20:00 السعوديةON Sport

كأس آسيا تحت 23 عامًا - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لبنان - كوريا الجنوبية14:30 السعودية، 15:30 الإماراتالكاس 5هيكل الصغير
الإمارات - اليابان14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN Sports 6 HD-
إيران - أوزبكستان17:00 السعودية، 18:00 الإماراتالكاس 5يزن اللبابنة
سوريا - قطر20:30 السعودية، 21:30 الإماراتالكاس 5منتصر الأزهري

