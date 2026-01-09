جدول مباريات اليوم السبت 10 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 10 يناير 2026، حيث تستمر مواجهات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا وفيه يلعب المنتخب الجزائري أمام نيجيريا، ومصر تواجه كوت ديفوار.

وفي كأس الرابطة الإنجليزية يلعب مانشستر سيتي مع إكستر سيتي وتشيلسي مع أستون فيلا وتشارلتون أثلتيك مع تشيلسي لحساب دور الـ64.

وفي الدوري الإيطالي تنطلق مواجهات الجولة 20 وفيها يلعب روما مع ساسوولو في أبرز المباريات.

وتستمر مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي بمواجهات قوية أبرزها ستجمع بين الأخدود والأهلي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 10 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 10 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية والدوري الإسباني، وكأس أمم إفريقيا وكأس آسيا تحت 23 عامًا عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد، وكأس الرابطة المصرية عبر تطبيق أون سبورتس.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم السبت 10 يناير 2026 "10-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نيوم - الفتح 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات ثمانية خالد المديفر الرياض - الفيحاء 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ثمانية سعد يحيى الأخدود - الأهلي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية راشد الدوسري

كأس أمم إفريقيا - دور ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الجزائر - نيجيريا 17:00 المغرب، 18:00 مصر beIN SPORTS Max 1 حفيظ دراجي مصر - كوت ديفوار 20:00 المغرب، 21:00 مصر beIN SPORTS Max 1 علي محمد علي

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة كومو - بولونيا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv أودينيزي - بيزا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv روما - ساسوولو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv أتالانتا - تورينو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

كأس الرابطة الإنجليزية - دور الـ64

المباراة الموعد القنوات الناقلة وولفرهامتبون - شروسبري تاون 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات TOD إيفرتون - سندرلاند 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 2 ماكليسفيلد - كريستال بالاس 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 4 مانشستر سيتي - إكستر سيتي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 1 شيفيلد وينزداي - برينتفورد 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات TOD فولهام - ميدلزبوه 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 7 نيوكاسل - بورنموث 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 2 توتنهام - أستون فيلا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 1 تشارلتون أثلتيك - تشيلسي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة ريال أوفييدو - ريال بيتيس 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 3 فياريال - ديبورتيفو ألافيس 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 3 جيرونا - أوساسونا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 3 فالنسيا - إلتشي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3

الدوري الألماني - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة فرايبورج - هامبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد هايدنهايم - كولن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد سانت باولي - لايبزيج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد أونيون برلين - ماينز 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد فيردر بريمن - هوفنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد باير ليفركوزن - شتوتجارت 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات شاهد

كأس عاصمة مصر - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة وادي دجلة - بيراميدز 16:00 مصر، 17:00 السعودية ON Sport فاركو - الأهلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية ON Sport كهرباء الإسماعيلية - المصري 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Sport

كأس آسيا تحت 23 عامًا - الجولة 2