جدول مباريات اليوم السبت 10 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 10 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة خصوصًا على مستوى نهائي كأس آسيا 2023.

مباراة العمر لكل من الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا 2023 تقام على ملعب لوسيل، كما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس أمم إفريقيا بين الكونغو وجنوب إفريقيا.

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كما تستمر مباريات الجولة في الدوريات الأوروبية سواء الإنجليزي أو الإسباني أو الألماني أو الإيطالي أو الفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 10 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم السبت 10 فبراير 2024 "10-02-2024"

كأس آسيا 2023 - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق قطر - الأردن 18:00 السعودية والأردن وقطر، 17:00 مصر beIN ASIAN CUP 1

SSC SPORT 1 HD عصام الشوالي

فهد العتيبي

فارس عوض

كأس أمم إفريقيا 2023 - تحديد المركزين الثالث والرابع

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق جنوب إفريقيا - الكونغو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 1 -

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق مانشستر سيتي - إيفرتون 15:30 السعودية، 14:3- مصر beIN SPORTS HD 1 باسم الزير فولهام - بورنموث 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN SPORTS HD 8 منتصر الأزهري ليفربول - بيرنلي 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN SPORTS HD 1 عامر الخوذيري لوتون تاون - شيفيلد يونايتد 18:00 السعودية، 17:00 مصر TOD - توتنهام - برايتون 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN SPORTS HD 2 نوفل باشي وولفرهامبتون - برينتفورد 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN SPORTS HD 6 عادل خلو نوتنجهام فورست - نيوكاسل 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN SPORTS HD 1 -

الدوري الإسباني - الأسبوع 24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ديبورتيفو ألافيس - فياريال 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 مضر اليوسف ريال سوسييداد - أوساسونا 18:15 السعودية، 17:15 مصر beIN SPORTS HD 3 أحمد عبده ريال مدريد - جيرونا 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN SPORTS HD 1 علي محمد علي لاس بالماس - فالنسيا 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS HD 3 نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الأسبوع 24

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق كالياري - لاتسيو 17:00 السعودية، 16:00 مصر AD SPORTS Premium 1 - روما - إنتر ميلان 20:00 السعودية، 19:00 مصر AD SPORTS Premium 1 محمد الشامسي ساسوولو - تورينو 22:45 السعودية، 21:45 مصر AD SPORTS Premium 1 -

الدوري الألماني - الأسبوع 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أونيون برلين - فولفسبورج 17:30 السعودية، 16:30 مصر TOD جواد بدة أينتراخت فرانكفورت - بوخوم 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN SPORTS HD 9 نصطفى العلوان بوروسيا مونشنجلادباخ - دارمشتات 17:30 السعودية، 16:30 مصر TOD أحمد المعمري فيردر بريمن - هايدنهايم 17:30 السعودية، 16:30 مصر TOD محمد المبروكي أوجسبورج - لايبزيج 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN SPORTS HD 5 سمير اليعقوبي باير ليفركوزن - بايرن ميونخ 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN SPORTS HD 5 محمد بركات

الدوري الفرنسي - الأسبوع 21

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق لانس - ستراسبورج 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN SPORTS HD 4 مضر اليوسف باريس سان جيرمان - ليل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي

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