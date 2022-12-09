جدول مباريات اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

يوم جديد من متعة كرة القدم خلال فترة كأس العالم 2022 ينطلق من جديد حاملًا مواجهتين كبيرتين للغاية في هذا العرس الكروي الذي قدم الإثارة والتشويق وجمال كرة القدم على طبق من ذهب لكل عشاقها.
المغرب تلتقي البرتغال في مباراة التاريخ بالنسبة لأسود الأطلس، يطمح رفاق كريستيانو رونالدو بدورهم لمعادلة أفضل أرقامهم بكأس العالم وتأمين الوصول إلى المربع الذهبي بأفضل شكل ممكن.
بينما ستكون هناك مباراة نهائية قبل الأوان بين فرنسا وإنجلترا، الفائز في تلك المباراة سيملك بالتأكيد حظوظًا كبيرة لرفع لقب المونديال.
في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 "10-12-2022"
كأس العالم – ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|لقناة الناقلة
|المغرب - البرتغال
|16:00 المغرب، 18:00 قطر والسعودية
|beIN Sports HD 1 Max
beIN Sports HD 3 Max
|فرنسا - إنجلترا
|21:00 مصر، 22:00 قطر والسعودية
|beIN Sports HD 1 Max
beIN Sports HD 3 Max
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