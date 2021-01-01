جدول مباريات اليوم السبت 10 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 10 أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يتجدد اللقاء لعشاق الساحرة المستديرة، مع السبت الممتاز الملئ بالمباريات الهامة والقوية، في البطولات المختلفة في شتى أنحاء العالم.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه مانشستر سيتي نظيره ليدز يونايتد، ويلعب ليفربول مع أستون فيلا، بينما يواجه كريستال بالاس نظيره تشيلسي.

وفي الدوري الإسباني، سيلعب خيتافي مع قادش، وأتلتيك بيلباو مع ألافيس، ويستضيف إيبار نظيره ليفانتي، بينما ستتجه أنظار العالم أجمع لمباراة المساء، بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية.

أما في الدوري الإيطالي، يلعب سبيزيا مع كروتوني، ويستضيف بارما نظيره ميلان، بينما يلعب أودينيزي مع تورينو.

وفي الدوري الألماني، سيلعب بايرن ميونخ مع أونيون برلين، ويواجه آينتراخت فرانكفورت نظيره فولفسبورج، ويستضيف هيرتا برلين فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، ثم مباراة فيردر بريمن مع لايبزيج، وآخر المباريات ستجمع شتوتجارت مع بوروسيا دورتموند.

ولن يخلو اليوم من المباريات العربية والأفريقية، إذ تستكمل باقي مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي والتي سيلعب فيها الشباب مع الباطن، والاتفاق أمام القادسية والفيصلي مع الفتح.

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وتنتهي مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بأربع مباريات، وهي الزمالك مع تونجيت، الترجي ومولودية الجزائر، وفي المساء مباراة الوداد وبتر أتلتيكو، وحوريا أمام كايز تشيفس.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 10 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 10 أبريل"10-4-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - ليدز يونايتد 13:30 مصر، 13:30 السعودية bein sport premium 1 ليفربول - أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية bein sport premium 1 كريستال بالاس - تشيلسي 18:30 مصر، 19:30 السعودية bein sport premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - قادش 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو - ألافيس 16:15 مصر، 17:15 السعودية bein sport HD1 إيبار - ليفانتي 18:30 مصر، 190:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - برشلونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية. bein sport premium 1, bein sport HD1

الدوري الإيطالي - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة سبيزيا - كروتوني 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 بارما - ميلان 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 أودينيزي - تورينو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - أونيون برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد آينتراخت فرانكفورت - فولفسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد هيرتا برلين - بوروسيا مونشنجلادباخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد فيردر بريمن - لايبزيج 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد شتوتجارت - بوروسيا دورتموند 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد

الدوري السعودي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي - الفتح 17:55 مصر، 18:55 السعودية السعودية الرياضية 2 الباطن- الشباب 17:55 مصر، 18:55 السعودية السعودية الرياضية 1 الاتفاق - القادسية 19:15 مصر، 20:15 السعودية السعودية الرياضية 3

دوري أبطال أفريقيا - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - تونجيث 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 الترجي - مولودية الجزائر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 الوداد البيضاوي - بيترو أتلتيكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4 حوريا - كايزر تشيفس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6

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