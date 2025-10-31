تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي، وتستمر مباريات جولة جديدة في دوري روشن وتنطلق مباريات جولة جديدة في الدوري المصري وتقام مباراة في دوري أبطال أفريقيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

بالنسبة للدوري المصري يمكن المشاهدة عبر تطبيق "أون سبورت".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

جدول مباريات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 "01-11-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
التعاون - القادسية16:30 السعودية، 17:30 الإماراتثمانية
الخليج - الاتحاد17:35 السعودية، 18:35 الإماراتثمانية
النصر - الفيحاء20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برايتون - ليدز يونايتد      17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Xtra 1أحمد فؤاد
بيرنلي - آرسنال17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 1عصام الشوالي
كريستال بالاس - برينتفورد17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 6منتصر الأزهري
فولهام - وولفرهامبتون17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 5محمد المبروكي
نوتنجهام فورست - مانشستر يونايتد17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 4جواد بدة
توتنهام - تشيلسي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي
ليفربول - أستون فيلا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فياريال - رايو فاييكانو16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 3أحمد عبده
أتلتيكو مدريد - إشبيلية18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN Sports 3علي محمد علي
ريال سوسييداد - أتلتيك بيلباو20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN Sports 3عبدالله الغامدي
ريال مدريد - فالنسيا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 2عامر الخوذيري

الدوري الفرنسي - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
باريس سان جيرمان - نيس19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 2أحمد البلوشي
موناكو - باريس إف سي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Sports 4-
أوكسير - أولمبيك مارسيليا23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN Sports 3محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أودينيزي - أتالانتا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتشاشا-
نابولي - كومو20:00 السعودية، 21:00 الإماراتشاشا-
STARZPLAYمحمد الشامسي
STC
كريمونيزي - يوفنتوس22:45 السعودية، 23:45 الإماراتشاشا-
STARZPLAYفيصل الهندي
STC

الدوري الألماني - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
هايدنهايم - أينتراخت فرانكفورت 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدعائد العصيمي
ماينز - فيردر بريمن 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدعبد العزيز السبر
لايبزيج - شتوتجارت 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدفهد الدريبي
سانت باولي - بوروسيا مونشنجلادباخ 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدأحمد النفيسة
أونيون برلين - فرايبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدمنير العتيبي
بايرن ميونخ - باير ليفركوزن20:30 السعودية، 21:30 الإماراتشاهدعيسى الزدجالي
MBC ACTION

الدوري المصري - الجولة الثالثة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
غزل المحلة - مودرن سبورت 17:00 مصر، 18:00 السعوديةأون سبورتس
الإسماعيلي - كهرباء الإسماعيلية 20:00 مصر، 21:00 السعوديةأون سبورتس
الجونة - فاركو20:00 مصر، 21:00 السعوديةأون سبورتس

طالع الجدول بالكامل من هنا

