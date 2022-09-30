جدول مباريات اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 في الدوري السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تتواصل مباريات الجولة الخامسة من الموسم يوم السبت 1 أكتوبر 2022.
وتقام 4 مباريات يوم السبت 1 أكتوبر في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.
ستجمع المباراة الأولى بين الرائد والعدالة، ويستضيف ضمك الطائي والخليج الباطن والوحدة الاتفاق.
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أما على المستوى الأوروبي، فتنطلق منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ويلتقي آرسنال توتنهام وكريستال بالاس تشيلسي وليفربول برايتون في أبرز المباريات.
وفي الدوري الإسباني، يواجه قادش فياريال وخيتافي بلد الوليد وإشبيلية أتلتيكو مدريد وبرشلونة مايوركا، وذلك في الجولة السابعة.
كما يلتقي نابولي تورينو وإنتر روما وإيمبولي ميلان في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، ويستضيف باريس سان جيرمان نيس في الدوري الفرنسي.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 "01-10-2022"
دوري روشن السعودي - الجولة الخامسة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الرائد - العدالة
18:30 السعودية، 17:30 مصر
|شاهد VIP
ضمك - الطائي
18:30 السعودية، 17:30 مصر
الخليج - الباطن
21:00 السعودية، 20:00 مصر
الوحدة - الاتفاق
21:00 السعودية، 20:00 مصر
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الدوري الإنجليزي - الجولة التاسعة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
آرسنال - توتنهام
13:30 مصر، 14:30 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
بورنموث - برينتفورد
16:00 مصر، 17:00 السعودية
-
كريستال بالاس - تشيلسي
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
فولهام - نيوكاسل
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
ليفربول - برايتون
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
ساوثامبتون - إيفرتون
16:00 مصر، 17:00 السعودية
-
وست هام - وولفرهامبتون
18:30 مصر، 19:30 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة السابعة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
قادش - فياريال
14:00 مصر، 15:00 السعودية
beIN Sports 1 HD
خيتافي - بلد الوليد
16:15 مصر، 17:15 السعودية
beIN Sports 1 HD
إشبيلية - أتلتيكو مدريد
18:30 مصر، 19:20 السعودية
beIN Sports 1 HD
ريال مايوركا - برشلونة
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 1 HD
الدوري الفرنسي - الجولة التاسعة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ستراسبورج - رين
17:00 مصر، 18:00 السعودية
beIN Sports 2 HD
باريس سان جيرمان - نيس
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 2 HD
الدوري الإيطالي - الجولة الثامنة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
نابولي - تورينو
15:00 مصر، 16:00 السعودية
Starz Play App
إنتر - روما
18:00 مصر، 19:00 السعودية
Starz Play App
إيمبولي - ميلان
20:45 مصر، 21:45 السعودية
Starz Play App
الدوري الألماني - الجولة الثامن
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
لايبزيج - بوخوم
15:30 مصر، 16:30 السعودية
-
فرايبورج - ماينتس
15:30 مصر، 16:30 السعودية
-
كولن - بوروسيا دورتموند
15:30 مصر، 16:30 السعودية
beIN Sports HD 3
آينتراخت فرانكفورت - أونيون برلين
15:30 مصر، 16:30 السعودية
-
فولفسبورج - شتوتجارت
15:30 مصر، 16:30 السعودية
-
فيردر بريمن - بوروسيا مونشنجلادباخ
18:30 مصر، 19:30 السعودية
beIN Sports HD 3
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