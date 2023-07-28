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جدول مباريات اليوم السبت يوليو 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Pedri Barcelona Jude Bellingham Real Madrid(C)Getty Images
كأس العالم للسيداتمباريات ودية - أندية

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 29 يوليو 2023 في كأس العالم للسيدات وكأس الملك سلمان وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم السبت 28 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 29 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 29 يوليو 2023 "29-07-2023"

كأس العالم للسيدات - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
السويد - إيطاليا10:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
فرنسا - البرازيل13:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
بنما - جامايكا15:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

المباريات الودية التحضيرية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
برشلونة - ريال مدريد00:00 مصر والسعوديةAD Sports 1 HD

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