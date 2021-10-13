جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات الأهلي والزمالك؟ وما هو ترتيب الدوري المصري؟

يُهيمن الأهلي على لقب الدوري المصري عبر التاريخ بتتويجه بـ42 نسخة في مقابل 13 فقط لأقرب المنافسين، الزمالك ، ويأمل الفارس الأبيض الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي والتتويج بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي.

الأهلي بدوره يضع عينه على إعادة اللقب لخزائنه بعد فقدانه في الموسم الماضي، خاصة بعد تفريطه في العديد من النقاط الموسم الماضي، والتي كانت كفيلة لحصوله على البطولة الـ 43 في تاريخه.

نسخة 2021-22 من الدوري المصري تنطلق يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، ويفترض أن تكون مختلفة ومثيرة عن السابقين في ظل التدعيمات التي قام بها العديد من الفرق مثل بيراميدز الذي يحلم بمعانقة اللقب الغالي.

الأندية الجماهيرية كالإسماعيلي والمصري أيضًا تعاقدت مع عدد من اللاعبين وتود التواجد في المربع الذهبي بل والذهاب بعيدًا وتحقيق اللقب.

كل المؤشرات تقول أن الموسم الجديد للدوري المصري سيكون مثيرًا وممتعًا، االزمالك لأهلي من أجل الحفاظ على اللقب والأهلي من أجل تعويض جماهيره، وبيراميدز في سبيل كتابة التاريخ بقائمة مدججة بالنجوم.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا ترتيب الدوري المصري ، موعد المباريات والجولات، وما هي القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.

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ترتيب الدوري المصري 2021-22

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 المصري 0 0 0 0 0 0 0 0 2 المقاولون العرب 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الاتحاد السكندري 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غزل المحلة 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الشرقية للدخان 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الجونة 0 0 0 0 0 0 0 0 7 سيراميكا كيلوباترا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 طلائع الجيش 0 0 0 0 0 0 0 0 9 البنك الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 10 الإسماعيلي 0 0 0 0 0 0 0 0 11 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 12 فيوتشر 0 0 0 0 0 0 0 0 13 مصر للمقاصة 0 0 0 0 0 0 0 0 14 الزمالك 0 0 0 0 0 0 0 0 15 فاركو 0 0 0 0 0 0 0 0 16 بيراميدز 0 0 0 0 0 0 0 0 17 سموحة 0 0 0 0 0 0 0 0 18 إنبي 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟

تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز، فيقدم موقع جول خدمة البث المباشر الكتابي للبطولة، والتي تنطلق قبل نصف ساعة من كل مباراة

جدول مباريات الدوري المصري 2021-22 - الجولة 1