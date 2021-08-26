جدول مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على شاهد VIP

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 في الدوري السعودي وكيفية مشاهدتها على شاهد VIP..

تُختتم اليوم، الجمعة 27 أغسطس، مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يشهد الدوري السعودي مواجهة بين الفيصلي والاتحاد في تمام السابعة مساءً ثم الطائي والفيحاء في السابعة والربع وأخيرًا الهلال والباطن في التاسعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة

ويهدف الهلال للفوز بالمباراة الثالثة على التوالي في الدوري ليبرهن على قدرته على حصد لقب الدوري مرة أخرى.

جدير بالذكر أنّ الدوري السعودي سوف يتوقف خلال الفترة المقبلة بسبب فترة التوقف الدولي.

دعونا نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 أغسطس "27-8-2021":

الدوري السعودي - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي - الاتحاد 19:00 السعودية، 18:00 مصر شاهد VIP الطائي - الفيحاء 19:15 السعودية، 18:15 مصر شاهد VIP الهلال - الباطن 20:45 السعودية، 19:45 مصر شاهد VIP

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