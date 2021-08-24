جدول مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على شاهد VIP
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Goal - Shahid
تعود مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من جديد وذلك في الجولة الثالثة والتي تبدأ اليوم، الأربعاء.
يشهد الدوري السعودي مواجهة بين الرائد والحزم في الساعة 19:05 بتوقيت مكة المكرمة ثم في 20:45 تُقام مباراة الأهلي وضمك.
ولم يحقق أي فريق في الدوري السعودي الفوز في أول جولتين سوى الهلال مما جعله يتصدر الترتيب منفردًا.
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وسوف تستمر مباريات الجولة على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة.
دعونا نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.
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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 أغسطس "25-8-2021":
|الدوري السعودي - الجولة الثالثة
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الرائد - الحزم
|19:05 السعودية، 18:05مصر
|شاهد VIP
|الأهلي - ضمك
|20:45 السعودية، 19:45 مصر
|شاهد VIP
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