جدول مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على شاهد VIP

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 26 أغسطس 2021 في الدوري السعودي وكيفية مشاهدتها على شاهد VIP..

تعود مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من جديد وذلك في الجولة الثالثة والتي بدأت أمس، الأربعاء، وتستكمل اليوم، الخميس.

يشهد الدوري السعودي مواجهة بين الفتح والشباب في السابعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة ثم أبها والاتفاق في السابعة وخمس دقائق وأخيرًا النصر والتعاون في التاسعة إلا الربع.

ولم يحقق أي فريق في الدوري السعودي الفوز في أول جولتين سوى الهلال مما جعله يمتلك الفرصة الأفضل للاحتفاظ بالصدارة.

وسوف تستمر مباريات الجولة حتى الغد، الجمعة، قبل فترة التوقف الدولي.

دعونا نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية HD مجانًا لغاية 5 سبتمبر على شاهد VIP .. اشترك الآن!

مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 أغسطس "26-8-2021":

الدوري السعودي - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - الشباب 18:45 السعودية، 17:45 مصر شاهد VIP أبها - الاتفاق 19:05 السعودية، 18:05 مصر شاهد VIP النصر - التعاون 20:45 السعودية، 19:45 مصر شاهد VIP

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم