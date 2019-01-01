جدول مباريات اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 في الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي وجميع المسابقات

البداية من الدوري الإنجليزي بمواجهة بين ليفربول وشيفيلد يونايتد والنهاية بديربي مدريد مرورًا بلقاء الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وصدام السيتي وإيفرتون

أحمد رضوان | تويتر

سيحظى عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والعالم بيومٍ حافلٍ بالعديد من المباريات القوية في وطننا العربي وأوروبا في جميع المسابقات، وسيكون يومًا شيقًا لجميع متابعي كرة القدم.

ستكون البداية في الدوري الإسباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة، حيث سيشهد لقاء قوي بين أتلتيك بلباو المتطور هذا الموسم وفالنسيا الباحث عن طريق للعودة بعد البداية الكارثية للموسم، وبعد هذا الموعد بنصف ساعة فقط ستنطلق الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بين متصدر البريميرليج ليفربول الذي يلعب له نجمنا المصري محمد صلاح، وشيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا.

ستنطلق العديد من المباريات في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، أبرزها مباراة برشلونة وخيتافي في الليجا، وقبل انطلاقها بحوالي ساعة سيفتح يوفنتوس جولة جديدة من الدوري الإيطالي بمواجهة ضد سبال في استاد آليانز بتورينو.

سيفتح الجوديسون بارك أبوابه لاستضافة فصل جديد من العداء بين مدينتي ليفربول ومانشستر، حيث سيستضيف إيفرتون مانشستر سيتي في قمة زرقاء مساء اليوم، وفي نفس التوقيت سيحل الإنتر ضيفًا على سامبدوريا في لويجي فيراريس الذي لا يخرج منه الضيوف سالمين في كثير من الأحيان، وفي الدوري الفرنسي سيواجه باريس سان جيرمان القادم من خسارة على يد ستاد ريمس بوردو القريب من الصدارة.

نطير إلى وطننا العربي الحبيب الذي سيشهد اليوم المباريات الختامية للجولة الخامسة من الدوري السعودي، وفي المساء سيواجه الأهلي المصري نظيره كانو سبورت في إياب الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا، وجدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى بين الفريقين بفوز الشياطين الحمر بهدفين نظيفين.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 28 سبتمبر 2019

الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - ليفربول 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 أستون فيلا - بيرنلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 13 تشيلسي - برايتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 توتنهام - ساوثامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 11 إيفرتون - مانشستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بلباو - فالنسيا 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 خيتافي - برشلونة 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - سبال 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 سامبدوريا - الإنتر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 ساسوولو - أتالانتا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الفرنسي - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة بوردو - باريس سان جيرمان 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN SPORTS HD 6

الدوري السعودي - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي - العدالة 17:30 مصر، 18:30 السعودية الرياضية السعودية الحزم - ضمك 17:35 مصر، 18:35 السعودية الرياضية السعودية الرائد - الفيحاء 19:15 مصر، 20:15 السعودية الرياضية السعودية