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جدول مباريات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والتعليق

أحمد جمال
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دوري روشن السعوديضمك v الأهليضمكالأهليالدوري الأوروبيالرياض v الفتحالرياضالفتحالرائد v الشبابالرائدالشبابالخليج v الطائيالخليجالطائيسلافيا براغ v روماسلافيا براغروماأياكس v برايتونأياكسبرايتونتولوز v ليفربولتولوزليفربولوست هام v أولمبياكوس بيرايوسوست هامأولمبياكوس بيرايوسرينجرز v سبارتا براغرينجرزسبارتا براغريال بيتيس v أريس ليماسولدوري المؤتمر الأوروبيريال بيتيسأريس ليماسولأتالانتا v شتورم غراتسأتالانتاشتورم غراتسفيكتوريا بلزين v دينامو زغربفيكتوريا بلزيندينامو زغرببشكتاش v بودو جليمتبشكتاشبودو جليمتتشوكاريتشكي v فيورنتيناتشوكاريتشكيفيورنتيناسلوفان براتيسلافا v ليلسلوفان براتيسلافاليللودوجوريتس رازجراد v فناربخشةلودوجوريتس رازجرادفناربخشة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والدوري الأوروبي وغيره من المسابقات وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع جولة جديدة من دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية هامة وعلى مستوى عالي من الأهمية.

نستعرض معكم مباريات اليوم الخمييس 9 نوفمبر 2023، حيث نتابع الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، والذي من أهمها مباراة الأهلي ضد ضمك، بينما يحل الشباب ضيفاً على الرائد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما سنتابع الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي، والت يلتقي فيها ليفربول بفريق تولوز، وسلافيا براج في مواجهة روما، وفي دوري المؤتمر الأوروبي سنتابع أكثر من مباراة مثل مباراة سلوفان براتيسلافا ضد ليل، ولودوجوريتس رازجراد في مواجهة فنربخشة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 "09-11-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الخليج - الطائي18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدجعفر الصليح
الرائد - الشباب18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدعبد الله الحربي
الرياض - الفتح21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهدمحمد الخامسي
ضمك - الأهلي21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهدحماد العنزي
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الدوري الأوروبي - دور المجموعات - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تولوز - ليفربول20:45 السعودية، 19:45 مصرbeIN Sports 1 HDمحمد بركات
أياكس أمستردام - برايتون20:45 السعودية، 19:45 مصرbeIN Sports 2 HDجواد بدة
سلافيا براج - روما20:45 السعودية، 19:45 مصرbeIN Sports 3 HDأحمد البلوشي
وست هام - أولمبياكوس23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports 1 HDأحمد عبده
أيك أثينا - مارسيليا23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports 4 HDخالد الحدي
أتالانتا - شتورم جراتس23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports 6 HDأحمد المعمري
ريال بيتيس - أريس ليماسول23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports 3 HDمنتصر الأزهري
رينجرز - سبارتا براج23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports 2 HDحسن العيدروس

دوري المؤتمر الأوروبي - دور المجموعات - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بشكتاش - بودو غليمت20:45 السعودية، 19:45 مصرbeIN Sports 8 HDباسم الزير
فيكتوريا بيلزن - دينامو زغرب20:45 السعودية، 19:45 مصرbeIN Sports Xtra 3مضر اليوسف
تشوكاريتشكي - فيورنتينا20:45 السعودية، 19:45 مصرbeIN Sports 8 HDنوفل باشي
هيلسينكي - آينتراخت فرانكفورت20:45 السعودية، 19:45 مصرbeIN Sports 9 HDأحمد فؤاد
سلوفان براتيسلافا - ليل23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports Xtra 1سمير اليعقوبي
لودوجوريتس رازجراد - فنربخشة23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports Xtra 2باسم الزير

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