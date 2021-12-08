جدول مباريات اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 8 ديسمبر 2021 منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي، وبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، إلى جانب مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

وتقام مواجهة واحدة في دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع بين أتالانتا الإيطالي وفياريال الإسباني، بعد تأجيل مباراة الفريقين بسبب حالة الطقس في بيرجامو.

فيما تقام 16 مباراة دفعة واحدة في بطولة الدوري الأوروبي، يأتي على رأسها مباراة نابولي الإيطالي وليستر سيتي الإنجليزي.

فيما يحل جلطة سراي التركي ضيفًا على لاتسيو الإيطالي، في مباراة تعد بالكثير من الإثارة.

كما تقام مساء الخميس أيضًا 16 مباراة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، أبرزها مباراة روما الإيطالي ضد سسكا صوفيا البلغاري، فيما تأجلت مواجهة توتنهام الإنجليزي أمام رين الفرنسي بسبب الإصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق الإنجليزي.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 "9-12-2021"



دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - فياريال 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الأوروبي - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة سبارتا براج - بروندبي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليون - جلاسكو رينجرز 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 ريال سوسييداد - أيندهوفن 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 شتورم جراتس - موناكو 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 3 French رويال أنتويرب - أولمبياكوس 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 French فنربخشه - آينتراخت فرانكفورت 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ليجيا وارسو - سبارتاك موسكو 19:45 مصر، 20:45 السعودية -- نابولي - ليستر سيتي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium سيلتيك - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 English فرينكفاروزي - باير ليفركوزن 22:00 مصر، 23:00 السعودية -- لودوجوريتس - ميتييلاند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 سبورتينج براجا - النجم الأحمر 22:00 مصر، 23:00 السعودية -- جينك - رابيد فيينا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 وست هام - دينامو زغرب 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium لاتسيو - جلطه سراي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مارسيليا - لوكوموتيف موسكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2

دوري المؤتمر الأوروبي - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة لاسك لينز - هيلسنكي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 7 ألكمار - ريندرز 19:45 مصر، 20:45 السعودية -- كلوج - يابلونك 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 5 جينت - فلورا تالين 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 4 بارتيزان بلجراد - أنورثوسيس فاماجوستا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 6 زوريا - بودو / جليمت 19:45 مصر، 20:45 السعودية -- سسكا صوفيا - روما 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 3 أونيون برلين - سلافيا براج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 بازل - كاراباج 22:00 مصر، 23:00 السعودية -- أومونيا نيقوسيا - كيرات ألماتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية -- باوك - لينكولن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 7 كوبنهاجن - سلوفان براتيسلافا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 فيتيسه أرنهيم - مورا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4

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