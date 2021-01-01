جدول مباريات اليوم الخميس 8 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 8 أبريل 2021 في الدوري الأوروبي والدوري السعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تنطلق اليوم الخميس مباريات الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، كما سيعود الدوري السعودي للمحترفين، بعد التوقف في الفترة الأخيرة.

وفي الدوري الأوروبي، سيلعب غرناطة مع مانشستر يونايتد، ويواجه آرسنال نظيره سلافيا براج، بينما يلعب أياكس مع روما، وفياريال مع دينامو زغرب.

بينما يلعب الأهلي مع الرائد ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 8 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 8 أبريل "8-4-2021":

الدوري الأوروبي - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - سلافيا براج 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium غرناطة - مانشستر يونايتد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أياكس - روما 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium دينامو زغرب - فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Connect

الدوري السعودي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الرائد 19:50 مصر، 20:50 السعودية السعودية الرياضية 1

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