جدول مباريات اليوم الخميس 8 أبريل 2021 والقنوات الناقلة
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تنطلق اليوم الخميس مباريات الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، كما سيعود الدوري السعودي للمحترفين، بعد التوقف في الفترة الأخيرة.
وفي الدوري الأوروبي، سيلعب غرناطة مع مانشستر يونايتد، ويواجه آرسنال نظيره سلافيا براج، بينما يلعب أياكس مع روما، وفياريال مع دينامو زغرب.
بينما يلعب الأهلي مع الرائد ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 8 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الخميس 8 أبريل "8-4-2021":
|الدوري الأوروبي - ربع النهائي
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|آرسنال - سلافيا براج
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|غرناطة - مانشستر يونايتد
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|أياكس - روما
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|دينامو زغرب - فياريال
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports Connect
|الدوري السعودي - الجولة 25
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الأهلي - الرائد
|19:50 مصر، 20:50 السعودية
|السعودية الرياضية 1