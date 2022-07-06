جدول مباريات اليوم الخميس 7 يوليو 2022 والقنوات الناقلة
نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.
لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الخميس 7 يوليو 2022 على موعد مع خميس مباريات في ثلاث بطولات ببلدين عربيين، هما مصر والمغرب.
وتقام الخميس مباراة واحدة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر لموسم 2021-22، تجمع بين المصري البورسعيدي وإيسترن كومباني.
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وفي مصر أيضًا، تقام الخميس مباراتين في بطولة كأس الرابطة المصرية للمحترفين، الأولى هي مباراة تحديد المركز الثالث بين إنبي والإسماعيلي، والثانية هي المباراة النهائية للنسخة الأولى من البطولة والتي تجمع بين غزل المحلة وفيوتشر.
وبالانتقال إلى المغرب، تقام الخميس مباراتين في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرش المغربي 2021، من بينهما مباراة ديربي الدار البيضاء، بين الرجاء والوداد.
جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 7 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 7 يوليو 2022 "07-07-2022"
كأس الرابطة المصرية
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الإسماعيلي - إنبي
18:00 مصر، 19:00 السعودية
OnTime Sports
غزل المحلة - فيوتشر
21:30 مصر، 22:30 السعودية
OnTime Sports
كأس مصر
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
المصري - إيسترن كومباني
18:00 مصر، 19:00 السعودية
OnTime Sports
كأس العرش المغربي
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الوداد - الرجاء
18:00 المغرب، 19:00 مصر
|Arryadia
جمعية المنصورية - نهضة بركان
21:00 المغرب، 22:00 مصر
|Arryadia