جدول مباريات اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

أحمد جمال
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دوري روشن السعوديضمك v الإتحادالدوري الإنجليزي الممتازضمكالإتحادالحزم v الفتحالحزمالفتحالشباب v الإتفاقالشبابالإتفاقتوتنهام v وست هامالدوري الفرنسي - ليج 1توتنهاموست هامإيفرتون v نيوكاسلإيفرتوننيوكاسلبريست v ستراسبورغبريستستراسبورغ

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 حيث نتابع افتتاحية الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي يحل فيها الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على ضمك، بينما يلتقي الشباب بالاتفاق.

بالإضافة إلى متابعتنا للدوري الإنجليزي والتي تبدأ بمواجهة إيفرتون ونيوكاسل يونايتد، وتنتهي بلقاء توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد، وفي الدوري الفرنسي سيقتصر اليوم على لقاء ستاد بريست وستراسبورج.

وكان من المخطط اقامة بعض من مباريات الدوري المصري وعلى وجه الخصوص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، ولكن تم تأجيلها، ولعشاق السامبا فهناك مباراة هامة في الدوري البرازيلي تجمع ما بين ساو باولو وفلامينجو.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 "07-12-2023"

دوري روشن - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الحزم - الفتح18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدمحمد الخامسي
ضمك - الاتحاد18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدمشاري القرني
الشباب - الاتفاق20:00 السعودية، 21:00 مصرشاهدعبد الله الغامدي

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إيفرتون - نيوكاسل يونايتد21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 2جواد بدة
توتنهام - وست هام22:15 مصر، 23:15 السعوديةbeIN Sports HD 1عامر الخوذيري

الدوري الفرنسي - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ستاد بريست - ستراسبورج21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 4مضر اليوسف

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الدوري البرازيلي - الجولة 38

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ساو باولو - فلامينجو02:30 مصر، 03:30 السعوديةSSC Sport 1 HDفهد عريشي

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