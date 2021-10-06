جدول مباريات اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة
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عادت المباريات الدولية من جديد بعد ثاني توقف دولي منذ انطلاق الموسم الجاري بمباريات مثيرة وهامة.
بطولة دوري أمم أوروبا تعود في الجولات الأخيرة في نصف النهائي بقمة بين بلجيكا وفرنسا والفائز سيواجه إسبانيا في النهائي.
كما تُقام تصفيات إفريقيا وآسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 وتنطلق مباريات الجولة الثالثة.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 أكتوبر "7-10-2021":
|دوري أمم أوروبا - نصف النهائي
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|بلجيكا - فرنسا
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|تصفيات كأس العالم - إفريقيا
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الكونغو - مدغشقر
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|FIFATV Youtube
|تونس - موريتانيا
|20:00 المغرب، 21:00 مصر
|FIFATV Youtube
|تصفيات كأس العالم - آسيا
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|العراق - لبنان
|17:30 العراق ولبنان، 16:30 مصر
|FIFATV Youtube
|الإمارات - إيران
|18:45 الإمارات، 16:45 مصر
|FIFATV Youtube
|السعودية - اليابان
|20:00 السعودية، 19:00 مصر
|SSC