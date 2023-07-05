جدول مباريات اليوم الخميس 6 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 6 يوليو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه عددًا محدودًا من المباريات، نظرًا لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

البداية ستكون من مباراة في الدوري الأمريكي، وتحديدًا في منافسات دور المجموعات للمنطقة الشرقية، تجمع بين نيو يورك سيتي وشارلوت.

أما على المستوى العربي، تقام مباراة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر لموسم 2022-23، تجمع بين المصري وحرس الحدود.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 6 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس يوليو 2023 "06-07-2023"

كأس مصر - دور الستة عشر

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - حرس الحدود 20:30 مصر والسعودية OnTime Sports

الدوري الأمريكي