جدول مباريات اليوم الخميس 6 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
New York City FC Campeones Cup 2022@NYCFC
الدوري الأمريكيكأس مصرنيويورك سيتي vs Charlotteنيويورك سيتيCharlotteالمصري البورسعيدي vs حرس الحدودالمصري البورسعيديحرس الحدود

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 6 يوليو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه عددًا محدودًا من المباريات، نظرًا لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

البداية ستكون من مباراة في الدوري الأمريكي، وتحديدًا في منافسات دور المجموعات للمنطقة الشرقية، تجمع بين نيو يورك سيتي وشارلوت.

أما على المستوى العربي، تقام مباراة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر لموسم 2022-23، تجمع بين المصري وحرس الحدود.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 6 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس يوليو 2023 "06-07-2023"

كأس مصر - دور الستة عشر

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المصري - حرس الحدود20:30 مصر والسعوديةOnTime Sports

الدوري الأمريكي

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المباراةالموعدالقناة الناقلة
نيو يورك سيتي - شارلوت02:30 مصر والسعوديةغير مذاعة عربيًا

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