جدول مباريات اليوم الخميس 6 يناير 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل حالة الهدوء التي تسود كرة القدم الأوروبية يوم الخميس 6 يناير 2022، ورغم ذلك نشهد إقامة مجموعة من المباريات في الدوري الإيطالي، إلى جانب مباراة عربية مثيرة للاهتمام.

البداية من السعودية، وتحديدًا من بطولة كأس السوبر السعودي، حيث تقام مباراة الهلال والفيصلي مساء الخميس، في لقاء من المتوقع أن يكون في غاية الإثارة.

كما تقام الخميس 6 يناير 2022 كافة مباريات الجولة 20 من الدوري الإيطالي دفعة واحدة.

والمثير أن الجولة 20 من الدوري الإيطالي تشهد عددًا من القمم غير التقليدية في الدوري الإيطالي، والتي تعد بمباريات مذهلة.

ويحل نابولي ضيفًا على يوفنتوس في قمة الجولة، فيما يتوجه روما لمواجهة نادي ميلان، أما إنتر المتصدر سيكون ضيفًا صعبًا على بولونيا.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 6 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 6 يناير 2022 "6-1-2022"

كأس السوبر السعودي

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الفيصلي 20:15 السعودية، 19:15 مصر SSC 1 HD/SD

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - إنتر 13:30 مصر، 14:30 السعودية Lega Serie A YouTube سامبدوريا - كالياري 13:30 مصر، 14:30 السعودية غير مذاعة عربيًا لاتسيو - إمبولي 15:30 مصر، 16:30 السعودية Lega Serie A YouTube سبيتسيا - هيلاس فيرونا 15:30 مصر، 16:30 السعودية غير مذاعة عربيًا أتالانتا - تورينو 17:30 مصر، 18:30 السعودية Lega Serie A YouTube ساسوولو - جنوى 17:30 مصر، 18:30 السعودية غير مذاعة عربيًا ميلان - روما 19:30 مصر، 20:30 السعودية Lega Serie A YouTube ساليرنيتانا - فينيسيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية غير مذاعة عربيًا يوفنتوس - نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube فيورنتينيا - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية غير مذاعة عربيًا

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