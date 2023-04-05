جدول مباريات اليوم الخميس 6 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 6 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العربية والقنوات الناقلة..

يوم هادئ ولكنه لا يخلو من مباريات كرة القدم بعد أن عادت عجلة الدوريات العربية والأوروبية للدوران، كرة القدم هي المتعة التي ينتظرها الجمهور دائمًا.

هذه المرة المباريات موجودة في دوري روشن السعودي 2022-23 والدوري المصري والدوري المغربي.

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الفتح يستضيف الخليج في لقاء قوي بدوري روشن، أما الاتحاد السكندري في مصر، ويستضيف الجيش الملكي شباب المحمدية في الدوري السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الخميس 6 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 6 أبريل 2023 "06-04-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - الخليج 22:00 السعودية، 21:00 مصر شاهد VIP

الدوري المصري - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد السكندري - فيوتشر 21:15 مصر، 22:15 السعودية ONTime Sports

الدوري المغربي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة الجيش الملكي - شباب المحمدية 21:00 السعودية، 00:00 المغرب الرياضية المغربية

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