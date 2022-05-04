جدول مباريات اليوم الخميس 5 مايو 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل متعة كرة القدم كل يوم، ويوم الخميس 5 مايو 2022 نحن على موعد مع العديد من المواجهات القوية، خاصة مع إقامة جولة الإياب في الدور نصف النهائي من بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

البداية من الدوري الأوروبي، حيث تقام مباراتي إياب نصف نهائي البطولة، حيث تجمع الأولى بين لايبزيج الألماني ورينجرز الاسكتلندي، والثانية بين وست هام الإنجليزي وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

كما نشهد الخميس أيضًا إقامة مباراتي إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يحل ليستر سيتي ضيفًا نظيره روما الإيطالي، ويلعب فينورد الهولندي أمام مارسيليا الفرنسي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وبالانتقال إلى الدوري السعودي، تنطلق الخميس منافسات الجولة 26 من موسم 2021-22 بإقامة مباراتين، الأولى تجمع بين التعاون والاتفاق، والثانية بين الأهلي والباطن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 5 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 5 مايو 2022 "05-05-2022"

الدوري الأوروبي - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة رينجرز - لايبزيج 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium آينتراخت فرانكفورت - وست هام 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري السعودي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - الاتفاق 19:20 السعودية، 18:20 مصر SSC الباطن - الأهلي 20:50 السعودية، 19:50 مصر SSC

الدوري الإيطالي - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة ساليرنيتانا - فينيزيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube

دوري المؤتمر الأوروبي - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة روما - ليستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مارسيليا - فينورد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1

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