Crystal Palace v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 5 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 5 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 5 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 5 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 5 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي وكأس فرنسا ودوري أبطال آسيا "2" عبر تطبيق TOD.

كذلك يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الخميس 5 مارس 2026 "05-03-2026"

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
توتنهام - كريستال بالاس23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1محمد بركات

دوري روشن السعودي - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الخلود - القادسية22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانية
 
ضمك - الرياض22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانية

الدوري المصري - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بتروجيت - طلائع الجيش 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتOn Sport Plusمحمد الغياتي
حرس الحدود - بيراميدز 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتON Sport 2محمد الكواليني
المقاولون العرب - الأهلي 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتON Sport 1عصام عبده
سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي22:30 السعودية، 23:30 الإماراتOn Sport Maxبلال علام

كأس فرنسا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ليون - لانس23:10 السعودية، 00:10 الإماراتbeIN SPORTS 3

دوري أبطال آسيا "2" - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بانكوك - تامبينس15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 1أحمد عبده

طالع الجدول بالكامل من هنا

