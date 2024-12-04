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مباريات اليوم في دوري روشن على
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةكأس ملك إسبانياكأس إيطاليا

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 حيث تنطلق جولة جديدة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي وكأس ملك إسبانيا.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 "05-12-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثالثة عشرة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ضمك - الفيحاء18:10 السعودية، 17:10 مصرSSC Extra 1 HDفهد عريشي
SSC Extra 1 SDعيسى الزدجالي
الوحدة - الأخدود18:30 السعودية، 17:30 مصرSSC Extra 2 HDسليمان الشريف
SSC Extra 2 SDعائد العصيمي
الشباب - الفتح20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC SPORTS 1 HDحماد العنزي
SSC SPORTS 1 SDعبد العزيز الزيد

الدوري الإنجليزي - الجولة الرابعة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فولهام - برايتون21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN SPORTS 2أحمد عبده
بورنموث - توتنهام22:15 مصر، 23:15 السعوديةbeIN SPORTS 1أحمد البلوشي

كأس ملك إسبانيا - الدور الثاني

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كاسيرينو - أتلتيكو مدريد20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC SPORTS 2 HDعيسى الحربين
كونكينسي - ريال سوسييداد22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC SPORTS 3 HDأحمد النفيسة
أولوت - إشبيلية22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC SPORTS 2 HDحاتم بطيشة

كأس إيطاليا - دور الـ 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لاتسيو - نابولي22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام

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