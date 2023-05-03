تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 4 مايو 2023 في البطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة
تعود كرة القدم من جديد إلى الدوران، وهذه المرة من خلال الدوريات الأوروبية الكبرى التي يلفظ موسمها الكروي أنفاسه الأخيرة.
في الدوري الإسباني تقام مباريات قوية، بينما في الدوري الإنجليزي تبرز مباراة بالغة القوة بين برايتون المتطور بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، وكتيبة مانشستر يونايتد بقيادة إريك تين هاج.
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الخميس 4 مايو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم 4 مايو 2023 "04-05-2023"
الدوري الإنجليزي - الجولة 28 "مؤجلة"
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
517757 الأصوات
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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
517757 الأصوات
- 31%كريم بنزيما
- 36%إرلينج هالاند
- 4%هاري كين
- 10%روبرت ليفاندوفسكي
- 12%كيليان مبابي
- 8%فيكتور أوسيمين
الدوري الإسباني - الجولة 33
الدوري الإيطالي - الجولة 33
الدوري المغربي - الجولة 25
الدوري المصري - الجولة 27