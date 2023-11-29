جدول مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

أحمد مجدي
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود روشن السعودي وجولة جديدة من الدوري الأوروبي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 حيث تقام الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي 2023-2024، والتي سنشاهد فيها أكثر من مباراة هامة،

كما تقام مباريات دوري المؤتمر الأوروبي لحساب دور المجموعات، وتقام جولة جديدة من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 "30-11-2023"

دوري روشن - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أبها - الأهلي18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدمحمد الخامسي
الرياض - الحزم18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدعيسى الحربين
الاتحاد - الخليج20:00 السعودية، 21:00 مصرشاهدرؤوف خليف

الدوري الأوروبي - الجولة 5

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فرايبورج - أولمبياكوس19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 5باسم الزير
باتشكا توبولا - وست هام19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 1خليل البلوشي
سبارتا براج - ريال بيتيس19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 3أحمد فؤاد
أتالانتا - سبورتنج لشبونة19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 4خالد الحدي
شتورم جراتس - راكوف19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD English 1-
أيك أثينا - برايتون19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 2جواد بدة
رينجرز - أريس ليماسول22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 8حسن العيدروس
مارسيليا - أياكس أمستردام22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2

نوفل باشي

سيرفيت - روما22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 4محمد ب
تولوز - سانت جيلواز22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 6محمد السعدي
ليفربول - لاسك لينز22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1أحمد البلوشي
هاكن - باير ليفركوزن22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 5محمد المبروكي
فياريال - باناثينايكوس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3عادل خلو

دوري المؤتمر الاوروبي - الجولة 5

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أستانا - دينامو زغرب17:30 مصر، 18:30 السعوديةbeIN Sports HD 2محمد السعدي
كي كلاسفيك - سلوفان براتيسلافا19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD APP-
أولمبيا ليوبليانا - ليل19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 6مضر اليوسف
بودو جليمت - لوجانو19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD APP-
بشكتاش - كلوب بروج19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 8سمير اليعقوبي
ألكمار - زرينيسكي موستار19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 9أحمد عبده
هلسنكي - أبردين19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1عامر الخوذيري
بالكالي - فيكتوريا بلزن19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD APP-
جينت - زوريا لوهانسك19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD APP-
أستون فيلا - ليجيا وارسو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD English 2-
أينتراخت فرانكفورت - باوك سالونيكا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 2مصطفى العلوان
توكاريتشاكي. -فرينكفاروزي22:00 مصر، 23:00 السعوديةTOD APP-
فيورنتينا - جينك22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1منتصر الأزهري
نورشيلاند - فنربخشة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 9أحمد المعمري
سبارتاك تينرافا - لودوجريتس22:00 مصر، 23:00 السعوديةTOD APP

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الدوري المصري - الجولة 7

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الاتحاد السكندري - زد16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports HD 1محمد عفيفي
طلائع الجيش - الجونة19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports HD 2محمد الغياتي
فاركو - المقاولون العرب19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports HD 1أمير محروس

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