جدول مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود روشن السعودي وجولة جديدة من الدوري الأوروبي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 حيث تقام الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي 2023-2024، والتي سنشاهد فيها أكثر من مباراة هامة،

كما تقام مباريات دوري المؤتمر الأوروبي لحساب دور المجموعات، وتقام جولة جديدة من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 "30-11-2023"

دوري روشن - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أبها - الأهلي 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد محمد الخامسي الرياض - الحزم 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد عيسى الحربين الاتحاد - الخليج 20:00 السعودية، 21:00 مصر شاهد رؤوف خليف

الدوري الأوروبي - الجولة 5

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فرايبورج - أولمبياكوس 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 5 باسم الزير باتشكا توبولا - وست هام 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 1 خليل البلوشي سبارتا براج - ريال بيتيس 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 3 أحمد فؤاد أتالانتا - سبورتنج لشبونة 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 4 خالد الحدي شتورم جراتس - راكوف 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD English 1 - أيك أثينا - برايتون 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 جواد بدة رينجرز - أريس ليماسول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 8 حسن العيدروس مارسيليا - أياكس أمستردام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 نوفل باشي سيرفيت - روما 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 محمد ب تولوز - سانت جيلواز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 محمد السعدي ليفربول - لاسك لينز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي هاكن - باير ليفركوزن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 محمد المبروكي فياريال - باناثينايكوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 عادل خلو

دوري المؤتمر الاوروبي - الجولة 5

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أستانا - دينامو زغرب 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 2 محمد السعدي كي كلاسفيك - سلوفان براتيسلافا 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD APP - أولمبيا ليوبليانا - ليل 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 6 مضر اليوسف بودو جليمت - لوجانو 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD APP - بشكتاش - كلوب بروج 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 8 سمير اليعقوبي ألكمار - زرينيسكي موستار 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 9 أحمد عبده هلسنكي - أبردين 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 عامر الخوذيري بالكالي - فيكتوريا بلزن 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD APP - جينت - زوريا لوهانسك 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD APP - أستون فيلا - ليجيا وارسو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD English 2 - أينتراخت فرانكفورت - باوك سالونيكا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 مصطفى العلوان توكاريتشاكي. -فرينكفاروزي 22:00 مصر، 23:00 السعودية TOD APP - فيورنتينا - جينك 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 منتصر الأزهري نورشيلاند - فنربخشة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 9 أحمد المعمري سبارتاك تينرافا - لودوجريتس 22:00 مصر، 23:00 السعودية TOD APP

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الدوري المصري - الجولة 7

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الاتحاد السكندري - زد 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports HD 1 محمد عفيفي طلائع الجيش - الجونة 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD 2 محمد الغياتي فاركو - المقاولون العرب 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD 1 أمير محروس

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