جدول مباريات اليوم الخميس 30 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 30 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ذات أهمية كبيرة ضمن البطولات الأوروبية، العالمية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 30 مايو 2024 حيث نتابع نستكمل لقاءات دور الـ32 من كأس مصر، والتي يواجه فيها الإسماعيلي فريق القناة، بينما يلتقي المصري البورسعيدي بجمهورية شبين.

كما نتابع الجولة السادسة من دور مجموعات كوبا ليبرتادوريس، ومواجهة فلومينينسي ضد أليانزا ليما، ولقاء ساو باولو وتاليريس، ولعُشاق الأسطورة الحية ليونيل ميسي نصيب، حيث سنتابع لقاء إنتر ميامي ضد أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 30 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 30 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى كوبا ليبرتادوريس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 30 مايو 2024 "30-05-2024"

كأس مصر - دور الـ32

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق المصري - جمهورية شبين 17:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 أمير محروس الإسماعيلي - القناة 20:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 مؤمن حسن

كوبا ليبرتادوريس - مرحلة المجموعات الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ساو باولو - تاليريس 03:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 محمد المبروكي فلومينينسي - أليانزا ليما 03:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 أحمد عبده

كوبا سودا أمريكانا - مرحلة المجموعات الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بوكا جونيور - ناسيونال بوتوسي 03:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 باسم الزير فورتاليزا - ترينيدينس 03:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 8 عادل خلو

الدوري الأمريكي - الأسبوع 16