جدول مباريات اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كرة القدم الأوروبية والعربية، حيث تقام يوم الخميس 30 ديسمبر 2021، العديد من المباريات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتقام يوم الخميس 30 ديسمبر 2021، مباريات في الدوري المغربي، ودوري نجوم قطر، بالإضافة إلى الدوري البرتغالي، والدوري الإنجليزي الممتاز.

وتختتم مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي بمباراة واحدة، يحل فيها بيرنلي ضيفًا على مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن تأجلت مباراة إيفرتون ونيوكاسل.

فيما تشهد الجولة 16 من الدوري البرتغالي ثلاث مباريات، أهمها بالطبع مباراة القمة التي تجمع بين بورتو وبنفيكا.

أما في الدوري المغربي، تقام مباريات الجولة 15 من المسابقة، حيث نشهد مباراتين، تبرز بينهما مواجهة الرجاء الرياضي ضد المغرب الفاسي.

وفي دوري نجوم قطر، تنطلق مباريات الجولة 11 من المسابقة، بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة الوكرة ضد السد.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 "30-12-2021"

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - بيرنلي 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المغربي - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة الرجاء الرياضي - المغرب الفاسي 17:00 مصر، 18:00 السعودية Arryadia SD/HD أولمبيك خريبكة - الجيش الملكي 19:15 مصر، 20:15 السعودية Arryadia SD/HD

الدوري القطري - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة الوكرة - السد 15:10 مصر، 16:10 السعودية Alkass Sports الخور - قطر 17:20 مصر، 18:20 السعودية Alkass Sports العربي - أم صلال 17:20 مصر، 18:20 السعودية Alkass Sports

الدوري البرتغالي - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة باكوس دي فيريرا - سانتا كلارا 19:00 مصر، 20:00 السعودية غير مذاعة عربيًا أروكا - سبورتينج براجا 21:00 مصر، 22:00 السعودية غير مذاعة عربيًا بورتو - بنفيكا 23:00 مصر، 00:00 يوم الجمعة السعودية غير مذاعة عربيًا

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم