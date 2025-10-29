تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
جدول مباريات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الإيطالي، وتنطلق مباريات جولة جديدة في دوري روشن، وكذلك مباراة هامة في الدوري المصري، وأخرى في دوري أبطال أفريقيا لحامل اللقب بيراميدز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي على تطبيق "شاشا" و"ستارز بلاي" و"STC".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

جدول مباريات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 "30-10-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ضمك - الفتح18:15 السعودية، 19:15 الإماراتثمانية 
الأهلي - الرياض20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية 
الخلود - نيوم20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية 

الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كالياري - ساسوولو20:30 السعودية، 21:30 الإماراتStarzPlay-
STC TV
شاشا
الرابعة الرياضية 2
بيزا - لاتسيو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتStarzPlayفيصل الهندي
STC TV
شاشا-
الرابعة الرياضية 2-

الدوري المصري - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
البنك الأهلي - الزمالك20:00 السعودية، 18:00 المغربON Sport 1بلال علام

دوري أبطال أفريقيا - إياب دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بيراميدز - التأمين الإثيوبي19:00 السعودية ومصر، 20:00 الإماراتON Sport 2مؤمن حسن

