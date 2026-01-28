جدول مباريات اليوم الخميس 29 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 29 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 29 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 29 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الأوروبي عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الخميس 29 يناير 2026 "29-01-2026"

الدوري الأوروبي - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بورتو - رينجرز 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 7 باسم الزير ليل - فرايبورج 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 5 حسن العيدروس ريال بيتيس - فينورد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 6 جواد بدة أستون فيلا - ريد بول سالزبورج 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1 سمير اليعقوبي ريد ستار - سيلتا فيجو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 9 مصطفى ناظم ليون - باوك 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 4 محمد المبروكي سلتيك - أوتريخت 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 1 أحمد عبده بازل - فيكتوريا بلزن 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 8 محمد السعدي ميدتيلاند - دينامو زغرب 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 2 نوفل باشي لودوجريتس - نيس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 6 منتصر الأزهري نوتنجهام فورست - فرينكفاروش 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 3 - شتورم جراتس - بران 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 5 عبدالله الغامدي ستيوا بوخارست - فنربخشه 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 3 محمد نضال شتوتجارت - يانج بويز 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 8 عامر الخوذيري باناثينايكوس - روما 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 2 محمد بركات جو أهيد إيجلز - سبورتنج براجا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 7 بكر علوان جينك - مالمو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 4 أحمد فؤاد

دوري روشن السعودي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفتح - الاتحاد 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ثمانية جعفر الصليح الحزم - الشباب 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية سليمان الشريف القادسية - الهلال 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية عبدالله الحربي

الدوري المصري - الجولة 16