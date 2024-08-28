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Real Betis v Al Ittihad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالتصفيات المؤهلة للدوري الأوروبيتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، كما نتابع لقاءات قوية في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، بالاضافة إلى بطولات عربية وأوروبية هامة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 29 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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جدول مباريات اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 "29-08-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الرياض - الخلود18:55 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 SD		راشد الدوسري
عائد العصيمي
الخليج - الشباب21:00 مصر والسعوديةSSC Extra 2 HD
SSC Extra 2 SD		جعفر الصليح
عائد العصيمي
الاتحاد - التعاون21:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD		فارس عوض
محمد حسين

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جيرونا - أوساسونا20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4مضر اليوسف
لاس بالماس - ريال مدريد22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1علي محمد علي

الدوري الأوروبي - الأدوار التأهيلية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أياكس أمستردام - بياليستوك21:00 مصر والسعوديةTOD

دوري المؤتمر الأوروبي - الأدوار التأهيلية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
سيرفيت - تشيلسي21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD

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