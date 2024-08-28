جدول مباريات اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، كما نتابع لقاءات قوية في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، بالاضافة إلى بطولات عربية وأوروبية هامة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 29 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 "29-08-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الرياض - الخلود 18:55 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD راشد الدوسري

عائد العصيمي الخليج - الشباب 21:00 مصر والسعودية SSC Extra 2 HD

SSC Extra 2 SD جعفر الصليح

عائد العصيمي الاتحاد - التعاون 21:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD فارس عوض

محمد حسين

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جيرونا - أوساسونا 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 مضر اليوسف لاس بالماس - ريال مدريد 22:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 علي محمد علي

الدوري الأوروبي - الأدوار التأهيلية

المباراة الموعد القنوات الناقلة أياكس أمستردام - بياليستوك 21:00 مصر والسعودية TOD

دوري المؤتمر الأوروبي - الأدوار التأهيلية