جدول مباريات اليوم الخميس 29 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 29 أبريل 2021 في دوري أبطال آسيا والدوري الأوروبي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

سيكون عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم على موعد مع مباريات مثيرة اليوم الخميس 29 أبريل 2021، وذلك في الوطن العربي وأوروبا.

بعد انتهاء مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، يشهد اليوم مباريات ذهاب نصف نهائي في الدوري الأوروبي، حيث يستضيف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نادي روما الإيطالي، ويواجه نادي فياريال الإسباني نادي آرسنال الإنجليزي.

تنطلق اليوم الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، وسيلتقي نادي بيرسبوليس الإيراني مع الريان القطري، وباختاكور مع القوة الجوية وجوا مع الوحدة الإماراتي، كما سيواجه الشارقة الإماراتي تراكتور الإيراني، والسد القطري النصر السعودي، والوحدات الأردني فولاد الإيراني.

وفي الجولة السادسة والأخيرة أيضًا من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية، يستضيف نهضة بركان القطن الكاميروني وشبيبة القبائل نابسا ستارز.

سيواجه برشلونة نادي غرناطة اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة 33 في الدوري الإسباني، وسيلتقي الوداد مع شباب المحمدية في الدوري المغربي.

وفي الدوري السعودي يستضيف نادي القادسية نادي الفيصلي، فيما يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 29 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 أبريل"29-4-2021":

كأس الكونفدالية الإفريقية - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة نهضة بركان - القطن الكاميروني 00:00 مصر، 01:00 السعودية beIN Sports HD 7 شبيبة القبائل - نابسا ستارز 00:00 مصر، 01:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الأوروبي - ذهاب نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - روما 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium فياريال - آرسنال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

دوري أبطال آسيا - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة بيرسبوليس - الريان 17:30 قطر، 18:30 الإمارات GSA live باختاكور - القوة الجوية 18:00 العراق، 19:00 الإمارات GSA live جوا - الوحدة 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات GSA live الشارقة - تراكتور 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات GSA live السد - النصر 21:00 السعودية وقطر، 22:00 الإمارات GSA live الوحدات - فولاد 21:00 الأردن، 22:00 الإمارات GSA live

الدوري الإسباني - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - غرناطة 19:00 مصر، 20:00 السعودية beiN Sports HD1

الدوري السعودي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة القادسية - الفيصلي 21:35 السعودية، 20:35 مصر KSA SPORTS 1

الدوري المغربي - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة الوداد - شباب المحمدية 22:00 المغرب، 23:00 مصر Arryadia SD/HD

الدوري المصري الممتاز - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - المقاولون العرب 21:30 مصر، 22:30 السعودية ON TIME SPORT

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