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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 28 مارس 2024 والقنوات الناقلة

دوري الخليج العربيالقنوات الناقلةإيميراتي v بني ياسإيميراتيبني ياسالنصر v هاتاالنصرهاتا

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 28 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكن ستكون هناك لقاءات هامة لمحبي الدوريات العربية الآسيوية خاصة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 28 مارس 2024 حيث نتابع الجولة 27 من دوري يلو السعودي، والتي يتواجه فيها العروبة وجدة، الباطن ضد هجر والعين في مواجهة الجندل.

وفي الدوري الإماراتي أو كما يُطلق عليه دوري أدنوك للمحترفين يحل حتا ضيفاً على النصر، بينما يلتقي بني ياس وفريق الإمارات في لقاء هام ضمن الجولة 17.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 28 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 28 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى تصفيات يورو 2024 والمباريات الودية الأوروبية.

المباريات التالية

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على المباريات داخل السعودية.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 28 مارس 2024 "28-03-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الباطن - هجر21:45 السعودية، 20:45 مصرالسعودية الرياضية
العروبة - جدة22:00 السعودية، 21:00 مصرالسعودية الرياضية
العين - الجندل22:00 السعودية، 21:00 مصرالسعودية الرياضية

دوري أدنوك الإماراتي - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النصر - حتا21:00 السعودية، 22:00 الإماراتدبي الرياضية 1
الإمارات - بني ياس21:00 السعودية، 22:00 الإماراتدبي الرياضية 2

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