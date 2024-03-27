جدول مباريات اليوم الخميس 28 مارس 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 28 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكن ستكون هناك لقاءات هامة لمحبي الدوريات العربية الآسيوية خاصة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 28 مارس 2024 حيث نتابع الجولة 27 من دوري يلو السعودي، والتي يتواجه فيها العروبة وجدة، الباطن ضد هجر والعين في مواجهة الجندل.

وفي الدوري الإماراتي أو كما يُطلق عليه دوري أدنوك للمحترفين يحل حتا ضيفاً على النصر، بينما يلتقي بني ياس وفريق الإمارات في لقاء هام ضمن الجولة 17.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 28 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 28 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى تصفيات يورو 2024 والمباريات الودية الأوروبية.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على المباريات داخل السعودية.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 28 مارس 2024 "28-03-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - هجر 21:45 السعودية، 20:45 مصر السعودية الرياضية العروبة - جدة 22:00 السعودية، 21:00 مصر السعودية الرياضية العين - الجندل 22:00 السعودية، 21:00 مصر السعودية الرياضية

دوري أدنوك الإماراتي - الجولة 17