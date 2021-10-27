جدول مباريات اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 في الدوري السعودي والمصري والإسباني والإيطالي، والقنوات الناقلة.

تقام اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 عدد من المباريات الهامة والتي تعد بالإثارة في عدد من الدوريات العربية والأوروبية.

وتنطلق الخميس منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحتنرفين"، والتي تشهد مباراتين هامتين.

يحل الاتحاد ضيفًا على الحزم في المباراة الأولى، وفي المباراة الثانية يستضيف الشباب فريق الطائي.

فيما تختتم الخميس منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد في الدوري المصري الممتاز، بمواجهة كلاسيكية تجمع بين فريقين جماهيريين هما غزل المحلة والمصري البورسعيدي.

أما على الصعيد الأوروبي، وفي الدوري الإسباني، تختتم مباريات الجولة 11 من موسم 2021-22، بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة ليفانتي أمام أتلتيكو مدريد.

وعلى صعيد الدوري الإيطالي، تختتم أيضًا منافسات الجولة العاشرة بمباراة قوية تجمع بين نابولي وبولونيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 أكتوبر "28-10-2021":

الدوري السعودي - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة الحزم - الاتحاد 17:05 السعودية، 18:05 مصر SSC الشباب - الطائي 18:50 السعودية، 19:50 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - المصري البورسعيدي 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشرة المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - ريال سوسييداد 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 غرناطة - خيتافي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليفانتي - أتلتيكو مدريد 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي 21:00 مصر، 22:00 السعودية يوتيوب

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