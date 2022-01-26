جدول مباريات اليوم الخميس 27 يناير 2022 والقنوات الناقلة

يعود يوم الخميس 27 يناير 2022 مشوار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، بإقامة مباريات في تصفيات قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية، كما تقام أيضًا مباريات في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وبدأت فترة الراحة في الدوريات الأوروبية الكبرى والتي تمتد قرابة أسبوعين حيث تخوض منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وفي قارة آسيا، تقام الخميس 27 يناير 2022، مباريات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر، حيث تقام ست مباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية من المرحلة الثالثة.

أبرز المباريات ستكون المواجهة العربية بين السعودية وعمان لحساب المجموعة الثانية، بالإضافة إلى مواجهة عربية أخرى تجمع بين الإمارات وسوريا.

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أما في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، تقام مباراة واحدة مساء الخميس، تجمع بين البرازيل والإكوادور.

كما تقام كذلك ثلاث مباريات ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس الرابطة المصرية، أبرزها مواجهة الأهلي أمام سموحة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 27 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 27 يناير 2022 "27-1-2022"

تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم - المرحلة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة أستراليا - فيتنام 11:10 مصر، 12:10 السعودية Abu Dhabi Sports Asia 2 / SSC 7 اليابان - الصين 12:00 مصر، 13:00 السعودية Abu Dhabi Sports Asia 1 / SSC 6 لبنان - كوريا الجنوبية 13:00 مصر، 14:00 السعودية Abu Dhabi Sports Asia 1 / SSC 7 إيران - العراق 16:30 مصر، 17:30 السعودية Abu Dhabi Sports Asia 2 / SSC 6 الإمارات - سوريا 17:00 مصر، 18:00 السعودية Abu Dhabi Sports Asia 1 / SSC 5 السعودية - عمان 19:15 مصر، 20:15 السعودية Abu Dhabi Sports Asia 1 / SSC 7

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة الإكوادرو - البرازيل 23:00 مصر، 00:00 السعودية (فجر الجمعة) beIN Sports 1 HD Premium

كأس الرابطة المصرية - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - الإسماعيلي 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports الجونة - البنك الأهلي 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports سموحة - الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports

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