جدول مباريات اليوم الخميس 26 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 26 فبراير 2026؟

يمكن متابعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر عبر تطبيق TOD.

جدول مباريات اليوم الخميس 26 فبراير 2026 "26-02-2026"

الدوري الأوروبي - إياب ملحق دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فرينكفاروش - لودوجريتس 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 6 منتصر الأزهري شتوتجارت - سلتيك 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد عبده فيكتوريا بلزن - باناثينايكوس 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد سوكو النجم الأحمر - ليل 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري جينك - دينامو زغرب 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد فؤاد بولونيا - بران 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد نضال سيلتا فيجو - باوك 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4 باسم الزير نوتنجهام فورست - فنربخشه 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 محمد المبروكي

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب ملحق دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سامسون سبور- شكينديا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 8 محمد السعدي سيليي - دريتا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 9 نوفل باشي فيورنتينا - بياليستوك 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 3 حسن العيدروس رييكا - نيقوسيا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Xtra 2 - كريستال بالاس - زرينيسكي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 مصطفى ناظم لوزان - سيجما 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات Bein Sport 2 EN - ليج بوزنان - بالوسيور 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 9 أحمد عبده ألكمار - نوح 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 6 محمد بركات

