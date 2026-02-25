Goal.com
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 26 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

جدول مباريات اليوم الخميس 26 فبراير 2026 "26-02-2026"

الدوري الأوروبي - إياب ملحق دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فرينكفاروش - لودوجريتس 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 6منتصر الأزهري
شتوتجارت - سلتيك 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 4أحمد عبده
فيكتوريا بلزن - باناثينايكوس 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 5أحمد سوكو
النجم الأحمر - ليل 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 2عامر الخوذيري
جينك - دينامو زغرب 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2أحمد فؤاد
بولونيا - بران 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 5محمد نضال
سيلتا فيجو - باوك 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 4باسم الزير
نوتنجهام فورست - فنربخشه23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1محمد المبروكي

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب ملحق دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سامسون سبور- شكينديا 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 8محمد السعدي
سيليي - دريتا 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 9نوفل باشي
فيورنتينا - بياليستوك 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 3حسن العيدروس
رييكا - نيقوسيا 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Xtra 2-
كريستال بالاس - زرينيسكي 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2مصطفى ناظم
لوزان - سيجما 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات Bein Sport 2 EN-
ليج بوزنان - بالوسيور 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 9أحمد عبده
ألكمار - نوح23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 6محمد بركات

دوري روشن السعودي - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الفتح - ضمك 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية
الرياض - الأهلي22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية

طالع الجدول بالكامل من هنا

