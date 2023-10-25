جدول مباريات اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والتعليق

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والدوري الأوروبي وغيره من المسابقات وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع جولة جديدة من دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية وإفريقية على أعلى مستوى.

اللقاء الأهم في الدوري السعودي هي بمواجهة الاتحاد ضد الحزم، كما تأجلت مباراتين في السوبر ليج الإفريقي لتُقام يوم الخميس بدلًا من الأربعاء.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 حيث نتابع انطلاق الجولة الحادية عشر الثالثة من دوري روشن وكذلك الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 "26-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الخليج - التعاون 18:00 مصر والسعودية شاهد جعفر الصليح ضمك - الأخدود 18:00 مصر والسعودية شاهد أحمد النفيسة الاتحاد - الحزم 21:00 مصر والسعودية شاهد فهد العتيبي محمد حسين

الدوري الأوروبي - دور المجموعات - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أولمبياكوس - وست هام 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD علي محمد علي مارسيليا - آيك أثينا 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 4 HD خليل البلوشي ليفربول - تولوز 22 :00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD عامر الخوذيري برايتون - أياكس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD محمدالسعدي روما - سلافيا براج 22 :00 مصر والسعودية beIN Sports 3 HD حفيظ دراجي بايرن ليفركوزن - قرة باغ 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 5 HD نوفل باشي

دوري المؤتمر الأوروبي - دور المجموعات - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ليل- سلوفان براتيسلافا 19:45 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 أحمد المعمري الكمار - أستون فيلا 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD جواد بدة فيورنتينا - تشوكاريتشكي 22:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 عادل خلو آينتراخت فرانكفورت - هيلسينكي 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 HD مضر اليوسف

دوري السوبر الإفريقي - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الترجي - مازيمبي 18:00 مصر، 16:00 تونس المغربية الرياضية سفيان الرشيدي أبو ظبي الرياضية 1 عصام عبده beIN Sports HD عصام الشوالي OnTime Sports 1 طارق الأدور SSC Sports - الوداد - إنيمبا 21:00 مصر، 19:00 المغرب المغربية الرياضية محمد العدالي أبو ظبي الرياضية 1 بلال علام beIN Sports HD جواد بدة OnTime Sports 1 مؤمن حسن SSC Sports -

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