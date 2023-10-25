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جدول مباريات اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والتعليق

مصعب صلاح
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دوري روشن السعوديالإتحادالخليج v التعاونالخليجالتعاونضمك v الأخدودضمكالأخدودالإتحاد v الحزمالحزمليل v سلوفان براتيسلافاليلسلوفان براتيسلافادوري المؤتمر الأوروبيكي كلاكسفيك v أولمبيا ليوبلياناكي كلاكسفيكأولمبيا ليوبلياناجينت v بريدابليكجينتبريدابليكبالكاني v أستانابالكانيأستاناأبردين v باوك سالونيكيأبردينباوك سالونيكيفيورنتينا v تشوكاريتشكيفيورنتيناتشوكاريتشكيجينك v فيرينكفاروسجينكفيرينكفاروسزرينيسكي موستا v ليغيا وارسوزرينيسكي موستاليغيا وارسوفناربخشة v لودوجوريتس رازجرادفناربخشةلودوجوريتس رازجرادبودو جليمت v بشكتاشبودو جليمتبشكتاشألكمار زانستريك v أستون فيلاألكمار زانستريكأستون فيلادينامو زغرب v فيكتوريا بلزيندينامو زغربفيكتوريا بلزينلوغانو v كلوب بروجلوغانوكلوب بروجآينرتخت فرانكفورت v هلسنكيآينرتخت فرانكفورتهلسنكيسبارتاك ترنافا v نوردشييلاندسبارتاك ترنافانوردشييلاندأولمبياكوس بيرايوس v وست هامأولمبياكوس بيرايوسوست هامالدوري الأوروبيباكا توبولا v فرايبورجباكا توبولافرايبورجمارسيليا v أيك أثينامارسيلياأيك أثيناراكوف تشانستوخوفا v سبورتينغ لشبونةراكوف تشانستوخوفاسبورتينغ لشبونةشتورم غراتس v أتالانتاشتورم غراتسأتالانتامولده v هاكينمولدههاكينأونيون سانت جيلواز v لاسكلينتسأونيون سانت جيلوازلاسكلينتسباناثينيكوس v ستاد رينباناثينيكوسستاد رينبرايتون v أياكسبرايتونأياكسليفربول v تولوزليفربولتولوزسبارتا براغ v رينجرزسبارتا براغرينجرزأريس ليماسول v ريال بيتيسأريس ليماسولريال بيتيسروما v سلافيا براغروماسلافيا براغشريف تيراسبول v سيرفيت جنيفشريف تيراسبولسيرفيت جنيفباير ليفركوزن v كارباغ أغدامباير ليفركوزنكارباغ أغدامالترجي التونسي v مازيمبيالترجي التونسيمازيمبيAfrican Football Leagueالوداد الرياضي v إنييمباالوداد الرياضيإنييمبا

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والدوري الأوروبي وغيره من المسابقات وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع جولة جديدة من دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية وإفريقية على أعلى مستوى.

اللقاء الأهم في الدوري السعودي هي بمواجهة الاتحاد ضد الحزم، كما تأجلت مباراتين في السوبر ليج الإفريقي لتُقام يوم الخميس بدلًا من الأربعاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 حيث نتابع انطلاق الجولة الحادية عشر الثالثة من دوري روشن وكذلك الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 "26-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الخليج - التعاون18:00 مصر والسعوديةشاهدجعفر الصليح
ضمك - الأخدود18:00 مصر والسعوديةشاهدأحمد النفيسة
الاتحاد - الحزم21:00 مصر والسعوديةشاهدفهد العتيبي
محمد حسين
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الدوري الأوروبي - دور المجموعات - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أولمبياكوس - وست هام19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HDعلي محمد علي
مارسيليا - آيك أثينا19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 4 HDخليل البلوشي
ليفربول - تولوز22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HDعامر الخوذيري
برايتون - أياكس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HDمحمدالسعدي
روما - سلافيا براج22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HDحفيظ دراجي
بايرن ليفركوزن - قرة باغ22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 5 HDنوفل باشي

دوري المؤتمر الأوروبي - دور المجموعات - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليل- سلوفان براتيسلافا19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1أحمد المعمري
الكمار - أستون فيلا19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HDجواد بدة
فيورنتينا - تشوكاريتشكي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1عادل خلو
آينتراخت فرانكفورت - هيلسينكي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6 HDمضر اليوسف

دوري السوبر الإفريقي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الترجي - مازيمبي18:00 مصر، 16:00 تونسالمغربية الرياضيةسفيان الرشيدي
أبو ظبي الرياضية 1عصام عبده
beIN Sports HDعصام الشوالي
OnTime Sports 1طارق الأدور
SSC Sports-
الوداد - إنيمبا21:00 مصر، 19:00 المغربالمغربية الرياضيةمحمد العدالي
أبو ظبي الرياضية 1بلال علام
beIN Sports HDجواد بدة
OnTime Sports 1مؤمن حسن
SSC Sports-

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