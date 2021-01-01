جدول مباريات اليوم الخميس 25 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 25 فبراير 2021 في الدوري الأوروبي وكأس الكونفيدرالية الأفريقية والدوري المصري، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم مميز لمحبي وعشاق الكرة الأوروبية بفضل مباريات الدوري الأوروبي البطولة التي تتسم بأهمية والإثارة لكل أندية أوروبا.

يستضيف أرسنال الإنجليزي فريق بنفيكا البرتغالي على استاد الإمارات، في مباراة الإياب في منافسات الدور 32 من البطولة، جاءت نتيجة مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويلتقي فياريال الإسباني نظيره الفريق النمساوي ريد بول سالزبورج على ستاد لاسيراميكا، وفي مباراة قوية يلتقي نابولي الإيطالي فريق غرناطة الإسباني الذي استطاع أن يحقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لاشئ.

ويشهد استاد يوهان كرويف أرينا الهولندي مباراة ليل الفرنسي وأياكس أمستردام الذي حقق فوزًا على نظيره الفرنسي في مباراة الذهاب بهدفين مفابل هدف.

ويستضيف الأولد ترافورد مباراة سهلة لأصحاب الأرض أمام الفريق الإسباني ريال سوسييداد، وما يجعل طريق صعود مانشستر يونايتد ممهدًا هو فوزه في مباراة الذهاب برباعية نظيفة.

ويلتقي ميلان الإيطالي الفريق الصربي سرفينا زفيزدا على أرض الروسونيري بالسان سيرو، انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2.

يستضيف روما الإيطالي سبورتينج براجا البرتغالي على ملعب الأوليمبيكو، تفوق الإيطالين في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وتستمر المتعة والإثارة في القارة السمراء مع مباريات الدور 32 من البطولة الكونفدرالية حيث يستضيففريق نامونجو فريق وبريميرو دي اوجوستو الأنجولي، على ملعب ملعب شمازي في تنزانيا.

وفي الدوري المصري يلتقي ستة فرق الإنتاج الحربي وإنبي على استاد السلام، والاتحاد السكندري ضد وادي دجلة، وبيراميدز ضد الجونة على استاد الدفاع الجوي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 25 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 فبراير "25-2-2021":

الدوري الأوروبي - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - بنفيكا 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 فياريال - ريد بول سالزبورج 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 3 نابولي - غرناطة 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 4 أياكس أمستردام - ليل 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 6 مانشستر يونايتد - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية

beIN Sports HD 1 ميلان - سرفينا زفيزدا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 ليستر سيتي - سلافيا براج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 روما - سبورتينج براجا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

البطولة الكونفدرالية - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة نامونجو - بريميرو دي اوجوستو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 7

الدوري المصري المباراة الموعد القناة الناقلة الانتاج الحربي - إنبي 14:30 مصر، 15:30 السعودية On Time Sport الاتحاد السكندري - وادي دجلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية On Time Sport بيراميدز - الجونة 19:30 مصر، 20:30 السعودية On Time Sport 1



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