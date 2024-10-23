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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالسوبر المصريالدوري الأوروبيConference Leagueكوبا ليبرتادوريس

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، كما تستمر مباريات العديد من المسابقات الأوروبية الكبرى في جولة جديدة ويقام نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر وكوبا ليبرتادوريس..

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

كما يمكنك مشاهدة السوبر المصري عبر حسابات كورة بلس على يوتيوب.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 "24-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثامنة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
العروبة - الشباب18:15 مصر والسعوديةSSC 1 HDعائد العصيمي
SSC 5 SDسليمان الشريف
الرياض - الاتحاد21:00 السعودية ومصر

SSC 1 HD

فهد العتيبي

SSC 1 SD

فهد العنزي
الوحدة - الخليج21:00 السعودية ومصرSSC EXTRA 1 HDسعد يحيى
SSC EXTRA 1 SDعبد العزيز الزيد

السوبر المصري - النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بيراميدز - سيراميكا كليوباترا16:00 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية 1-
أون تايم سبورتس 1
إم بي سي مصر 2
الأهلي - الزمالك20:00 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله
أون تايم سبورتس 1محمد الكواليني
إم بي سي مصر 2مدحت شلبي

الدوري الأوروبي - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
روما - دينامو كييف19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2خليل البلوشي
أينتراخت فرانكفورت - داوجافا ريجا19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 5محمد السعدي
فرينكفاروزي - نيس19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 3منتصر الأزهري
كاراباج - أياكس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4حسن العيدروس
بورتو - هوفنهايم

22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 3جواد بدة
توتنهام - ألكمار

22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 2حفيظ دراجي
فنربخشة - مانشستر يونايتد

22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 1علي سعيد الكعبي
ليون - بشيكتاش

22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 4باسم الزير
أتلتيك بيلباو - سلافيا براج

22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 8مصطفى العلوان

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سانت جالين - فيورنتينا19:45 مصر والسعودية beIN Sports 6أحمد فؤاد
باناثينايكوس - تشيلسي19:45 مصر والسعودية beIN Sports 1محمد بركات
ريال بيتيس - كوبنهاجن

22:00 مصر والسعودية

beIN Sports Xtra 2أحمد عبده

كوبا ليبرتادوريس - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بوتافوجو - بينارول03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3سمير اليعقوبي

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