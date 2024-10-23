جدول مباريات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، كما تستمر مباريات العديد من المسابقات الأوروبية الكبرى في جولة جديدة ويقام نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر وكوبا ليبرتادوريس..

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

كما يمكنك مشاهدة السوبر المصري عبر حسابات كورة بلس على يوتيوب.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 "24-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثامنة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق العروبة - الشباب 18:15 مصر والسعودية SSC 1 HD عائد العصيمي SSC 5 SD سليمان الشريف الرياض - الاتحاد 21:00 السعودية ومصر SSC 1 HD فهد العتيبي SSC 1 SD فهد العنزي الوحدة - الخليج 21:00 السعودية ومصر SSC EXTRA 1 HD سعد يحيى SSC EXTRA 1 SD عبد العزيز الزيد

السوبر المصري - النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بيراميدز - سيراميكا كليوباترا 16:00 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية 1 - أون تايم سبورتس 1 إم بي سي مصر 2 الأهلي - الزمالك 20:00 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبدالله أون تايم سبورتس 1 محمد الكواليني إم بي سي مصر 2 مدحت شلبي

الدوري الأوروبي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق روما - دينامو كييف 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 خليل البلوشي أينتراخت فرانكفورت - داوجافا ريجا 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 5 محمد السعدي فرينكفاروزي - نيس 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 3 منتصر الأزهري كاراباج - أياكس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 حسن العيدروس بورتو - هوفنهايم 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 جواد بدة توتنهام - ألكمار 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 حفيظ دراجي فنربخشة - مانشستر يونايتد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي ليون - بشيكتاش 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 باسم الزير أتلتيك بيلباو - سلافيا براج 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 8 مصطفى العلوان

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سانت جالين - فيورنتينا 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 6 أحمد فؤاد باناثينايكوس - تشيلسي 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 محمد بركات ريال بيتيس - كوبنهاجن 22:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2 أحمد عبده

كوبا ليبرتادوريس - نصف النهائي