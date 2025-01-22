جدول مباريات اليوم الخميس 23 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 23 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 23 يناير 2025، حيث تستمر مباريات الجولة السابعة من مجموعات الدوري الأوروبي، وتستمر مباريات الدوري المصري ودوري يلو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 23 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 23 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الأوروبي.

إذا كانت المباراة منقولة عبر السعودية الرياضية فيمكنك المتابعة عبر يوتيوب، وإذا كانت منقولة عبر قنوات أون تايم سبورتس فيمكنك المتابعة من خلال منصات كورة بلس.

جدول مباريات اليوم الخميس 23 يناير 2025 "23-01-2025"

الدوري الأوروبي - الجولة 7

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بورتو - أولمبياكوس 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 4 أحمد عبده فنربخشه - ليون 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 نوفل باشي ألكمار - روما 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 محمد بركات مالمو - تفينتي أنشخيده 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 5 أحمد فؤاد كاراباج - ستيوا بوخارست 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD - فيكتوريا بلزن - أندرلخت 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sport 2 EN - هوفنهايم - توتنهام 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 علي محمد علي أينتراخت فرانكفورت - فرينكفاروش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 محمد فوزي مانشستر يونايتد - رينجرز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 أحمد البلوشي لاتسيو - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 محمد المبروكي باوك - سلافيا براج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 7 حسن العيدروس أونيون سانت جيلواز - سبورتنج براجا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 6 منتصر الأزهري لودوجريتس - ميدتيلاند 22:00 مصر، 23:00 السعودية TOD - إلفسبورج - نيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 محمد السعدي داوجافا ريجا - أياكس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 5 سمير اليعقوبي

الدوري المصري - الجولة 9

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بتروجيت - المصري 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports 2 أيمن الكاشف مودرن سبورت - الزمالك 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 1 مؤمن حسن

دوري يلو - الجولة 18