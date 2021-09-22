جدول مباريات اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والدوري الإسباني والإيطالي وغيرهم، والقنوات الناقلة..

يوم جديد مثير يستعد له عشاق كرة القدم، حيث تكثر المتعة المنتظرة في مباريات يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021 على كلا الصعيدين المحلي والعالمي.

في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يلتقي النصر مع الباطن في مباراة تصحيح المسار، بينما يلعب الأهلي مع الفيحاء وعينه على أول ثلاث نقاط هذا الموسم.

ويلتقي الاتفاق مع الطائي ثم يأتي ختام المباريات بقمة مرتقبة بين الهلال والشباب على ملعب الملك فهد الدولي.

أوروبيًا، تتجه الأنظار جميعًا إلى ملعب رامون دي كارنزا لمتابعة مباراة برشلونة أمام مضيفه قادش، والتي ستحسم مصير رونالد كومان في تدريب النادي الكتالوني.

في الوقت نفسه يلعب سامبدوريا أمام نابولي في الدوري الإيطالي، ويسعى جوزيه مورينيو بعدها لمصالحة جماهير روما من هزيمة الأسبوع الماضي بمواجهة أودينيزي في الأولمبيكو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 سبتمبر "23-9-2021":

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - الباطن 18:25 السعودية، 17:25 مصر شاهد VIP الفيحاء - الأهلي 18:30 السعودية، 17:30 مصر شاهد VIP الطائي - الاتفاق 18:45 السعودية، 17:45 مصر شاهد VIP الشباب - الهلال 20:25 السعودية، 19:25 مصر شاهد VIP

الدوري الإسباني - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - ريال سوسييداد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2 أوساسونا - ريال بيتيس 19:30 مصر، 20:30السعودية beIN Sports HD 1 قادش - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة سامبدوريا - نابولي 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد لاتسيو - تورينو 18:30 مصر، 19:30 السعودية يوتيوب روما - أودينيزي 20:45 مصر، 21:45 السعودية يوتيوب

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