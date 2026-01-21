تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 22 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 22 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 22 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 22 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 22 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الخميس 22 يناير 2026 "22-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
التعاون - الحزم18:15 السعودية، 19:15 الإماراتثمانيةعبدالله الحربي
الهلال - الفيحاء20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةفارس عوض
القادسية - النصر20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةفهد العتيبي

الدوري الأوروبي - الجولة 7

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فينورد - شتورم جراتس 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Sports 6أحمد عبده
فنربخشه - أستون فيلا 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Sports 3أحمد فؤاد
فيكتوريا بلزن - بورتو 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Sports 4محمد نضال
باوك - ريال بيتيس 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Sports 8محمد السعدي
يانج بويز - ليون 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Sports 2نوفل باشي
بولونيا - سيلتيك 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Sports 5أحمد البلوشي
مالمو - النجم الأحمر 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Sports 7محمد بركات
بران - ميتييلاند20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Sports 9بكر علوان
روما - شتوتجارت 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 1عبدالله الغامدي
رينجرز - لودوجريتس 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 9جواد بدة
دينامو زغرب - ستيوا بوخارست 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 7حسن العيدروس
ريد بول سالزبورج - بازل 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 5مصطفى ناظم
سبورتنج براجا - نوتنجهام فورست 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتBein Sport 1 EN-
فرينكفاروش - باناثينايكوس 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 6منتصر الأزهري
نيس - جو أهيد إيجلز 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 8محمد المبروكي
سيلتا فيجو - ليل 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 4عامر الخوذيري
أوتريخت - جينك23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 3باسم الزير

الدوري المصري - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
حرس الحدود - كهرباء الإسماعيلية 17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2طارق حسن
وادي دجلة - غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1بلال علام
الإسماعيلي - المقاولون العرب20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1محمد الشاذلي

دوري يلو - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الرائد - العدالة15:40 السعودية، 16:40 الإماراتثمانيةمشاري القرني
العلا - الوحدة17:10 السعودية، 18:10 الإماراتثمانيةخالد المديفر

طالع الجدول بالكامل من هنا

