جدول مباريات اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

بعد أيام من هدوء وتيرة المباريات، تستمر عجلة كرة القدم في الدوران يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، مع انطلاق فترة التوقف الدولي سبتمبر 2022، وبداية مباريات المنتخبات رسميًا ووديًا.

وتتواصل الخميس 22 سبتمبر 2022، مباريات التوقف الدولي الأخير قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تسعى المنتخبات المشاركة في المونديال إلى اختبار قدراتها إلى أقصى حد قبل انطلاق البطولة.

وعلى المستوى الأوروبي، تقام 10 مباريات ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وتحديدًا لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

منتخب فرنسا يستضيف النمسا في مباراة قوية مرتقبة، كما يلعب منتخب كرواتيا أمام نظيره الدنماركي، كما يوجد مباراة قوية تجمع بين بلجيكا وويلز.

دوري الأمم الأوروبية 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 "22-09-2022"

دوري الأمم الأوروبية