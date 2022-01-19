جدول مباريات اليوم الخميس 20 يناير 2022 والقنوات الناقلة

تقام يوم الخميس 20 يناير 2022 العديد من المباريات المثيرة للاهتمام، بداية من منافسات اليوم 12 في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ومباريات في الدوري السعودي، والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وقمة في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

البداية من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تقام مباريات الجولة الثالثة في المجموعتين الخامسة والسادسة، حيث نشهد إقامة أربع مباريات.

البداية ستكون مع مواجهة نارية تجمع بين الجزائر وساحل العاج لحساب المجموعة الخامسة، وفي المجموعة ذاتها يلعب سيراليون أمام غينيا الاستوائية.

ولحساب المجموعة السادسة يلعب منتخب تونس ضد جامبيا، فيما سيكون المنتخب العربي الموريتاني على موعد مع مواجهة مالي.

وفي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، تقام مباراة إياب نصف نهائي البطولة، والتي يحل فيها ليفربول ضيفًا على ملعب الإمارات معقل آرسنال.

وتتواصل مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني، حيث تقام مباراة واحدة، يحل فيها غرناطة ضيفًا على خيتافي.

ونستمر في إسبانيا، لكن من أجل مباريات دور الستة عشر من كأس الملك، حيث يلعب ريال مدريد ضد إلتشي، وبرشلونة ضد أتلتيك بيلباو.

وعربيًا، تنطلق الخميس منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بإقامة مباراتين، حيث يستضيف الاتفاق نظيره أبها، ويلعب الشباب أمام الفتح.

كما تقام كذلك مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في كأس الرابطة المصرية 2022.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 20 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 20 يناير 2022 "20-1-2022"

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الجزائر - ساحل العاج 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max غينيا الاستوائية - سيراليون 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 Max تونس - جامبيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max مالي - موريتانيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 Max

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - ليفربول 21:45 مصر، 22:45 السعودية bein sports premium 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - غرناطة 20:00 مصر، 21:00 السعودية bein sports HD 1

الدوري السعودي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - أبها 17:50 السعودية، 16:50 مصر SSC الشباب - الفتح 18:10 السعودية، 17:10 مصر SSC

كأس ملك إسبانيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - ريال مدريد 20:00 مصر، 21:00 السعودية غير مذاعة عربيًا أتلتيك بيلباو - برشلونة 22:30 مصر، 23:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

كأس الرابطة المصرية - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة إيسترن كومباني - الاتحاد 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports بيراميدز - المصري 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports فيوتشر - مصر المقاصة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة روما - ليتشي 22:00 مصر، 23:00 السعودية غير مذاعة عربيًا

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