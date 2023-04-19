تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 20 أبريل 2023 والقنوات الناقلة في البطولات الأوروبية والعربية..

مباريات مهمة في الموسم الكروي الأوروبي 2022-23 سيكون موعدها اليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 على المستوى القاري.

في الدوري الأوروبي، الكل ينتظر جولة إياب نارية للدور ربع النهائي بها أكثر من مباراة هامة.

كذلك تقف الأندية المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي عند نفس العتبة وهي الدور ربع النهائي.

وعلى مستوى الدوريات العربية، مباريات قوية تقام في الدوري المغربي والدوري المصري.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الخميس 20 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 20 أبريل 2023 "20-04-2023"

الدوري الأوروبي - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة روما - فينورد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium إشبيلية - مانشستر يونايتد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium سبورتنج لشبونة - يوفنتوس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium سانت جيلواز - باير ليفركوزن 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة ألكمار - أندرلخت 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD 3 Premium فيورنتينا - ليخ بوزنان 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD 2 Premium وست هام - جينت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xrtra 2 نيس - بازل 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 English

الدوري المغربي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة حسنية أغادير - المغرب التطواني 22:00 المغرب، 01:00 السعودية Tamazight HD اتحاد طنجة - نهضة بركان 22:00 المغرب، 01:00 السعودية Arryadia SD/HD أولمبيك خريبكة - مولودية وجدة 22:00 المغرب، 01:00 السعودية Al Maghribia HD أولمبيك آسفي - شباب المحمدية 22:00 المغرب، 01:00 السعودية Youtube Arryadia HD MAROC

الدوري المصري - الجولة 26