جدول مباريات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا وآسيا وإفريقيا، حيث تلعب السعودية وغيرها، والقنوات الناقلة

تتواصل فترة التوقف الدولي، ويأتي يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 بمباريات في مختلف القارات ستكون الإثارة هي عنوانها الأبرز.

البداية من قارة آسيا، عندما يستقبل المنتخب السعودي نظيره الفيتنامي في مرسول بارك، كما تلعب الإمارات مع لبنان، وسوريا مع إيران والعراق مع كوريا الجنوبية، واليابان مع عمان.

أما على الصعيد الإفريقي، يلتقي منتخب الجزائر مع جيبوتي، ويلعب المغرب مع شقيقه السودان، مع مباريات أخرى كثيرة في دور المجموعات.

أوروبيًا، تلتقي إسبانيا مع منتخب السويد، وإنجلترا مع المجر وبطلة القارة العجوز، إيطاليا مع بلغاريا.

وأخيرًا في أمريكا الجنوبية، يلتقي منتخب كولومبيا مع بوليفيا، والإكوادور مع باراجواي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 سبتمبر "2-9-2021":

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم - الدور النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة اليابان - عمان 14:14 عمان، 13:14 السعودية شاهد كوريا الجنوبية - العراق 14:00 العراق والسعودية، 15:00 الإمارات شاهد إيران - سوريا 19:00 سوريا والسعودية، 20:00 الإمارات شاهد الإمارات - لبنان 20:45 الإمارات، 19:45 لبنان شاهد السعودية - فيتنام 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات شاهد

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة الجزائر - جيبوتي 20:00 الجزائر، 21:00 مصر FIFA TV Youtube المغرب - السودان 20:00 المغرب، 21:00 السودان FIFA TV Youtube

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة السويد - إسبانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium إيطاليا - بلغاريا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium المجر - إنجلترا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة لكأس العالم - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة بوليفيا - كولومبيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 الإكوادور - باراجواي 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD 2

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