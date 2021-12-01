جدول مباريات اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

بعد يومين حافلين بالإثارة في ظل إقامة مباريات منتصف الأسبوع في الدوريات الأوروبية الكبرى وانطلاق بطولة كأس العرب 2021، تتواصل المتعة يوم الخميس 2 ديسمبر 2021.

ورغم عدم كثرة المباريات يوم الخميس، إلا أننا نشهد لقاء قمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولحساب الجولة 14 من الدوري الإنجليزي، تقام مساء الخميس مباراة تجمع بين مانشستر يونايتد وآرسنال على ملعب "أولد ترافورد"، كما يحل برينتفورد ضيفًا على توتنهام.

فيما تختتم الجولة 15 من الدوري الإيطالي بإقامة مباراتين، الأولى تجمع بين لاتسيو وأودينيزي، فيما تجمع الثانية بين تورينو وإمبولي.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 "2-12-2021"

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - برينتفورد 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports Premium 2 HD مانشستر يونايتد - آرسنال 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - إمبولي 19:30 مصر، 20:30 السعودية Serie A - YouTube لاتسيو - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية Serie A - YouTube

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم