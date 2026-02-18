جدول مباريات اليوم الخميس 19 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 19 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 19 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 19 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال آسيا "2" ودوري المؤتمر الأوروبي والدوري الأوروبي عبر تطبيق TOD، كما يمكن مشاهدة دوري يلو السعودي ودوري روشن عبر تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الخميس 19 فبراير 2026 "19-02-2026"

الدوري الأوروبي - ذهاب ملحق دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق دينامو زغرب - جينك 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 3 حسن العيدروس بران - بولونيا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد المبروكي باوك - سيلتا فيجو 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 4 بكر علوان فنربخشه - نوتنجهام فورست 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 1 نوفل باشي لودوجريتس - فرينكفاروش 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد فوزي سلتيك - شتوتجارت 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 مصطفى ناظم باناثينايكوس - فيكتوريا بلزن 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4 منتصر الأزهري ليل - النجم الأحمر 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 محمد بركات

دوري المؤتمر الأوروبي - ذهاب ملحق دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق زرينيسكي موستار - كريستال بالاس 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد السعدي سيجما أولوموتس - لوزان 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sport 2 EN - بالوسيور - ليج بوزنان 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS XTRA 1 أحمد فؤاد نوح - ألكمار 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 8 عامر الخوذيري شكينديا - سامسون سبور 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS XTRA 1 باسم الزير دريتا - سيليي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sport 2 EN - باليستوك - فيورنتينا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 8 أحمد عبده نيقوسيا - رييكا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 5 عبدالله الغامدي

دوري روشن السعودي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأهلي - النجمة 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية سليمان الشريف الاتفاق - الفتح 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية راشد الدوسري الخلود - الرياض 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية سلطان الحربي

الدوري المصري - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق المقاولون العرب - المصري البورسعيدي 22:30 السعودية، 21:30 مصر أون سبورت 2 مؤمن حسن فاركو - بتروجيت 22:30 السعودية، 21:30 مصر كورة بلس زياد دكروري الأهلي - الجونة 22:30 السعودية، 21:30 مصر أون سبورت 1 محمد مصطفى عفيفي

دوري أبطال آسيا 2 - إياب دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مكارثر - بانكوك 10:45 السعودية، 11:45 الإمارات TOD - جامبا أوساكا - بوهانج ستيلرز 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 2 عبدالله الغامدي

دوري يلو السعودي - الجولة 23