أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 19 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 19 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 19 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 19 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 19 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال آسيا "2" ودوري المؤتمر الأوروبي والدوري الأوروبي عبر تطبيق TOD، كما يمكن مشاهدة دوري يلو السعودي ودوري روشن عبر تطبيق ثمانية.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل crest
الوصل
الوصل
البطائح crest
البطائح
ABA

جدول مباريات اليوم الخميس 19 فبراير 2026 "19-02-2026"

الدوري الأوروبي - ذهاب ملحق دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
دينامو زغرب - جينك 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 3حسن العيدروس
بران - بولونيا 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 5محمد المبروكي
باوك - سيلتا فيجو 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 4بكر علوان
فنربخشه - نوتنجهام فورست 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 1نوفل باشي
لودوجريتس - فرينكفاروش 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3محمد فوزي
سلتيك - شتوتجارت 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2مصطفى ناظم
باناثينايكوس - فيكتوريا بلزن 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 4منتصر الأزهري
ليل - النجم الأحمر23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1محمد بركات

دوري المؤتمر الأوروبي - ذهاب ملحق دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
زرينيسكي موستار - كريستال بالاس 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 2محمد السعدي
سيجما أولوموتس - لوزان 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Sport 2 EN-
بالوسيور - ليج بوزنان 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS XTRA 1أحمد فؤاد
نوح - ألكمار 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 8عامر الخوذيري
شكينديا - سامسون سبور 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS XTRA 1باسم الزير
دريتا - سيليي 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sport 2 EN-
باليستوك - فيورنتينا 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 8أحمد عبده
نيقوسيا - رييكا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 5عبدالله الغامدي

دوري روشن السعودي - الجولة 23

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - النجمة22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةسليمان الشريف
الاتفاق - الفتح22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةراشد الدوسري
الخلود - الرياض22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةسلطان الحربي

الدوري المصري - الجولة 18

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
المقاولون العرب - المصري البورسعيدي22:30 السعودية، 21:30 مصرأون سبورت 2مؤمن حسن
فاركو - بتروجيت22:30 السعودية، 21:30 مصركورة بلسزياد دكروري
الأهلي - الجونة22:30 السعودية، 21:30 مصرأون سبورت 1محمد مصطفى عفيفي

دوري أبطال آسيا 2 - إياب دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مكارثر - بانكوك10:45 السعودية، 11:45 الإمارات TOD-
جامبا أوساكا - بوهانج ستيلرز13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 2عبدالله الغامدي

دوري يلو السعودي - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الوحدة - البكيرية 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
العدالة - جدة 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
الجندل - الرائد 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
الأنوار - الجبلين 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
الجبيل - الباطن21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية

طالع الجدول بالكامل من هنا

