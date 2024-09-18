جدول مباريات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد دوري الأبطال.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

كما يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي عبر Apple+

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2024 "19-09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الرابعة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة الأخدود - القادسية 18:40 السعودية ومصر SSC EXTRA 1 HD العروبة - الفتح 19:00 السعودية ومصر SSC EXTRA 2 HD الوحدة - الخلود 21:00 السعودية ومصر SSC1 HD

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فينورد - باير ليفركوزن 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس النجم الأحمر - بنفيكا 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 علي محمد علي أتلتيكو مدريد - لايبزيج 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 أحمد البلوشي موناكو - برشلونة 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 خليل البلوشي أتالانتا - آرسنال 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 علي سعيد الكعبي ستاد بريست - شتورم جراتس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 محمد المبروكي

الدوري الإسباني - الجولة السابعة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليجانيس - أتلتيك بيلباو 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 5 منتصر الأزهري

الدوري الأمريكي - الجولة 29