جدول مباريات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة
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بدأت بطولات الموسم الجديد 2021-2022 في الانطلاق وعاد جمهور كرة القدم يترقبون المباريات يومًا وراء يوم.
وتقام اليوم الخميس 19 أغسطس العديد من المباريات البارزة في الدوري السعودي وكذلك الدوري المصري.
الدوري السعودي بدأ بالأمس في موسمه الجديد وسيلعب اليوم الأهلي أمام الحزم والنصر مع الفيصلي.
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بينما الدوري المصري يختم موسم 2021 بمنافسة شرسة بين الزمالك والأهلي على اللقب، وفي الأمتار الأخيرة من المسابقة سيلعب اليوم بيراميدز مع أسوان.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 أغسطس "19-8-2021":
|الدوري السعودي - الجولة 2
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الحزم - الأهلي
|19:10 السعودية، 18:10 مصر
|SSC
|النصر - الفبصلي
|20:50 السعودية، 19:50 مصر
|SSC
|الدوري المصري - الجولة 30
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|بيراميدز - أسوان
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|ONTIME Sports HD 1